這類早餐食物忌吃！恐憎壞膽固醇易患心臟病　專家推5類食物代替

空肚食早餐雖然很痛快，但選擇哪類食品卻會影響健康！英國有藥劑師指出，吃早餐時牛油類的糕點食物很受歡迎，但因當中含有飽和脂肪，吃後會增加壞膽固醇，或引致動脈阻塞，增加患心臟病及中風等風險，故建議可用原味乳酪、燕麥、全麥多士、牛油果、雞蛋等5類食物代替。



英國有藥劑師指出，吃早餐時牛油類的糕點食物很受歡迎，但因當中含有飽和脂肪，吃後會增加壞膽固醇，或引致動脈阻塞，增加患心臟病及中風等風險。

綜合外媒報道，英國線上藥局「Chemist Click」的藥劑師阿巴斯（Abbas Kanani）指出，含有牛油的糕點食物雖美味，而且賣相吸引，是吃早餐時很受歡迎的選擇，惟他警告膽固醇高人士應盡量避開這類食品。他解釋這類牛油食物通常含很多飽和脂肪、糖份，營養成分低，如用含牛油入饌的食物作為早餐，會增加體內的壞膽固醇，或致動脈阻塞，增加患心臟病、中風等風險。

堅果類食品含有不包和脂肪，對身體有益。（資料圖片）

阿巴斯續指，如欲降低風險，可在早餐改吃原味乳酪，配搭一些有益心臟的配料，例如黑莓、士多啤梨等，可有效降低體內膽固醇指數。如本身嗜甜，他建議可加上蜂蜜，亦有效改善膽固醇指數。他亦舉例，在乳酪中添加原味堅果類，如杏仁、核桃，它們都含不飽和脂肪，對身體有益。

吃早餐時要慎選食品種類。（示意圖／GettyImages）

另外，英國健康顧問公司「Dish Dash Deets」研究員遜尼（Sunni Patel）則推薦以下4款食物，代替早餐的牛油類食品。

牛油果好處多，專家建議用作代替牛油食品。（資料圖片）

4種有效降低壞膽固醇的「好食物」：

1）燕麥：含可溶性纖維，有效降低壞膽固醇

2）全麥多士：全麥含豐富纖維，有效降低壞膽固醇、改善心臟健康

3）牛油果：含單元不飽和脂肪，能改善血脂，降低壞膽固醇

4）雞蛋：雖含膽固醇，惟同時含健康脂肪、蛋白質、維他命B12、維他命D等



（綜合）