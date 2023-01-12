買UNIQLO黑色HEATTECH　打開驚見「五彩乞兒裝」　原來睇漏呢個位

天氣冷颼颼，發熱衣（HEATTECH）是許多民眾冬天必備的保暖衣物。



然而，就有一名女網友崩潰表示，在UNIQLO買了一件發熱衣，從外觀看以為是全黑色的。

結果回家打開一看卻大傻眼，貼文笑翻大批網友。

包裝都寫係「black」點知打開驚變「濟公配色」 香港都有售（點圖了解更多）：

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該名台灣女網友在《Dcard》發文表示，日前逛UNIQLO時，發現高領發熱衣在特價，於是開心地拿了一件黑色的去結帳，只見包裝上也標示顏色為「black」。

沒想到回家打開後竟發現，發熱衣只有中間身體的部分是黑色、領子和手腕是芥末黃色、左邊袖子是灰色、右邊袖子是藍色、衣服下擺則是綠色，超奇特的配色讓原PO直呼「包裝後面寫了一個black，店內商品的地方也沒有標示顏色，只寫價錢跟商品，感覺自己被騙了」。

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照片曝光後，網友紛紛笑說「對不起，我笑出來了哈哈哈哈哈哈」、「跟我一樣啊，打開發現根本濟公配色」、「這是Marni（意大利奢侈品牌時裝公司）聯名的，包裝上其實有寫，算是高手才有辦法拿來穿搭用，但如果不知有聯名，看那外型的確看不出是這種顏色的」、「我覺得有點美」。

還有熱心網友提醒，「包裝全新完整，商品不下水，30天內帶3張單據可以回去退貨喔」。原PO事後也更新貼文，表示「真的謝謝大家告訴我發熱衣不算貼身衣服30天內可以退貨！是我沒看清楚聯名，下次會再注意」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】