飲4罐啤酒醉駕斷正！婦人辯稱將做眼部手術須禁酒：今日先喝一喝

為了飲酒可以去到幾盡？台灣1名58歲婦人日前駕駛電單車時，被警員發現違反交通規例截查，「吹波仔」酒精測試超標被揭醉駕。婦人當場「斷正」，向警員求情指因翌日眼睛要接受手術，擔心術後不能飲酒，故手術前特別相約朋友喝過夠本，更直認駕駛前喝了4罐啤酒。警員聞言哭笑不得，最終將婦人拘捕並帶到警署查辦。



58歲林姓婦人於高雄鳳山區一馬路口，被巡邏警員發現違規駛於斑馬線上，當場遭到截停。（警方片段截圖）

事發上周五（6日）晚上9時許，58歲林姓婦人於高雄鳳山區一馬路口，被巡邏警員發現違規駛於斑馬線上，當場遭到截停。警員走近林婦即聞到明顯酒味，於是詢問她「是否有喝酒？」，沒想到林婦竟承認喝了大約4罐啤酒。

林婦醉駕斷正還自爆飲酒份量，警員亦感愕然。她其後還向警員求情，表示因翌日下午將接受眼部手術，醫生曾叮囑她開刀後須暫時戒酒，所以事發當晚她特意相約友人小酌一番，「我很怕，他（醫生）說不能喝酒，我今天先喝一喝」。

林婦向警員求情，表示因翌日下午將接受眼部手術，醫生曾叮囑她開刀後須暫時戒酒，所以事發當晚她特意相約友人小酌一番。（警方片段截圖）

+ 2

警員質疑林婦，指她翌日要做手術，前一晚理應不能喝酒，林婦則指手術時間為下午，她原本打算與友人相聚後便回家睡覺，認為手術前酒氣應已散去，「可以呀，會退呀，回去趕快睡」，沒料遭到截查。警員要求林婦接受酒精測試，「吹波仔」結果顯示明顯超過當地法例標準，於是以公共危險罪嫌疑將她拘捕帶署。