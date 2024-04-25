泰國旅遊住酒店冇錢畀　女遊客竟到處「半裸露乳借錢」　後續更狂

撰文：聯合新聞網
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葡萄牙籍31歲女子納迪亞（Nadiya Serivna Varshawa）近日登上媒體版面。

因為她在泰國普吉島的一家酒店毫不避諱地「露乳」遊走，還不斷向經過的客人伸手要錢，讓業者相當困擾。

被揭之前已曾持雙刀四圍走　還刺傷的士司機（點圖放大瀏覽）：

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泰媒《普吉島時報》21日貼文指出，納迪亞在普吉島預訂一間酒店，在入住時卻宣稱自己沒有現金，只有信用卡，只能向櫃枱借錢付的士費，她並向酒店點了一堆食物來吃，還強調自己沒錢付。

最誇張的是，納迪亞吃完飯後，竟開始在酒店內「露乳」走動，僅穿一條長裙，便四處向其他客人乞討借錢。

酒店業者也公開納迪亞退房後的照片，指控她在房裡留下了一堆衣服、食物包裝袋、膠樽等垃圾，將房間弄得一團亂，令酒店頭痛不已。

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事實上，泰媒《The Thaiger》報導指出，納迪亞並非首次引起爭議，她本月初就因拒絕支付的士費，並持刀刺傷司機而引起轟動。

當地警方調查後發現，納迪亞患有思覺失調的疾病，目前打算找到她，並對她採取行動。還有知情人士透露，納迪亞的家人其實早就想把她帶回家治療，但納迪亞卻總是偷偷逃走。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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