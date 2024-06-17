上水牆壁驚現「蝸牛爬牆大賽」！網民憂暴雨前逃命　專家籲勿觸摸

近日香港天氣不穩，經常出現狂風暴雨，而在潮濕環境下，到處都可看到蝸牛出沒，，早前有網民就在上水一建築物的外牆發現多隻蝸牛向上爬行，故拍照到網上分享，照片中有多達13隻蝸牛向着同一方向爬，並笑言「第一屆上水蝸牛爬牆大賽」。照片引來不少網民討論，有人擔心會否因天氣即將變壞，導致「蝸牛都要逃命」，而1名內地專家過去則曾指這種背着啡色條紋外殻的蝸牛是「非洲大蝸牛」，乃外來入侵物種，在春末夏初開始出現，在雨後比較活躍，由於牠們體內或攜帶大量病毒和寄生蟲，市民應避免接觸，也不要當寵物飼養，假如食用非洲大蝸牛，一旦處理不當時會傳播結核病和腦膜炎，非常危險。



上水一建築物的外牆發現多隻蝸牛向上爬行，在照片中便已有13隻蝸牛。（facebook圖片）

樓主早前在facebook群組「上水人大聯盟」發文，並上傳1張照片，顯示在上水一建築物的外牆，竟至少有13隻啡褐色條紋外殻的蝸牛，方向一致地向上爬，新奇的畫面讓他拍下照片再分享到群組，笑言是「第一屆上水蝸牛爬牆大賽」。

帖文引來許多網民熱烈討論，有人指今年蝸牛聯群結隊出現的情況多得可怕，也有人直呼要捉回家料理，「有冇得買外圍落注？」、「會唔會一家大細親戚姨媽姑姐」、「今年真係多得可怕」、「馬會幾時開盤？」、「好多女蝸娘娘」、「可以捉嚟食，點煮大家可以問我」。另外，也有網民擔心或因本港即將有大雨導致水浸，「 蝸牛都要逃命！」。

翻查資料，華南地區在今年5月中曾持續降雨，多地在大雨過後均出現大量蝸牛，成都華希昆蟲博物館館長趙力當時接受內媒採訪時表示，這種俗稱非洲大蝸牛是中國首批外來入侵物種之一，牠們喜歡活動於在潮濕的環境中，白天躲在陰涼潮濕的地方，如土壤下、垃圾堆中、枯草堆或亂石穴內，一般在春末夏初開始出現，在雨後比較活躍。

他又指，非洲大蝸牛的體內攜帶大量病毒和寄生蟲，市民應避免與牠接觸，也不要當寵物飼養。有人想食用非洲大蝸牛，但處理不當時會傳播結核病和腦膜炎，嚴重時還會引起癡呆甚至死亡，若不慎接觸到非洲大蝸牛，徹底清洗雙手即可。

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蝸牛千萬不可亂吃，台灣的金蘭醬油家族也曾因生吃蝸牛出事。1985年6月27日，金蘭醬油第二代鍾秋桂一家人為了進補一起生吃「非洲大蝸牛」，結果家族5人感染同樣的寄生蟲死亡，只剩當時身處海外的三子鍾德亨倖存，幾乎因生吃蝸牛滅門！



32年前，台灣金蘭醬油第二代鍾秋桂（圖右）一家生吃非洲大蝸牛，結果集體感染寄生蟲，5人因此喪命。（網上圖片）

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2020年本港曾有主婦誤以為公園的蝸牛可以食用，捉了回來打算製成「法國蝸牛」，令網民大吃一驚。



有市民誤以為公園的蝸牛可以食用，捉了回來打算製成「法國蝸牛」。（fb「Day Day Explode 日日爆」圖片）

香港食安中心當時在其fb專頁發文，指蝸牛在下雨後成群出動覓食，但呼籲市民千萬不要捕捉並吃用野生蝸牛。食安中心解釋，蝸牛是雜食性動物，供食用的蝸牛會於特定飼養環境，用特定飼料餵飼，因此野生蝸牛存有寄生蟲的風險較高。

帖文又指出，台灣過往曾出現進食野生蝸牛而感染「廣州管圓線蟲病」個案，寄生蟲可損害中樞神經系統，引致腦膜炎，嚴重更可令人死亡，即使徹底煮可以消滅寄生蟲，但蝸牛有體內有從生長環境中積存的化學污染物，因此食物依然有危害性。