愛吃火鍋1醬料要小心！易致心衰竭死亡率達50%　現3種症狀速求醫

港人不論冬夏也愛吃火鍋，不過台灣有心臟科醫生提醒，多吃某款火鍋醬料恐引發心臟衰竭。該醫生指心臟功能退化可能導致心臟衰竭，如同「心臟癌症」，而台灣人吃火鍋時愛喝湯加沾沙茶醬，可能是天冷後心衰竭患者暴增主因。他又提到，可以靠吃來預防心臟衰竭，如多吃十字花科蔬菜、蛋白質及燕麥片、糙米飯等。



心臟內科醫生陳冠任解釋心臟衰竭3大症狀「喘、腫、累」，若這3種症狀同時發生，建議盡快求醫做檢查。（GettyImages）

台灣新光醫院心臟內科醫生陳冠任早前在《健康晚點名》節目，指心衰竭很廣泛，如嚴重的心律不整、心肌梗塞等恐致心臟功能退化情況，都可引發心衰竭。

陳冠任醫生解釋心臟衰竭3大症狀「喘、腫、累」，首先不動時仍易喘氣、呼吸困難，如以前能爬2、3層樓梯，現在爬1層就得休息，有明顯變喘迹象；第2種情況就是腫，如肺水腫、尿量減少，最明顯的是兩腿出現嚴重水腫；最後就是累，易感疲累、活動力降低。陳醫生表示，若這3種症狀同時發生，應盡快求醫檢查。

陳醫生又指「心臟衰竭」如同心臟癌症，5年死亡率可高達50%，比卵巢癌、子宮頸癌、攝護腺癌和乳癌還要高，因此別以為沒症狀就不理會，實際上長期風險頗高。然而心臟衰竭是可以被逆轉，陳醫生提醒須注意水份與鹽份限制，因心臟沒有力氣負荷，短時間攝取過多會導致肺積水、無法呼吸；此外，愛吃重口味、較重鹹食物者，容易把水份帶入體內，使心臟負荷過大。

陳醫生指，1位病者因喘氣求診，被驗出有肺積水，原因是吃火鍋時愛喝湯及沾沙茶醬，並指愛吃重口味食物者，容易把水份帶入體內，使心臟負荷過大。（網上圖片）

陳醫生分享個案，曾有1位阿姨病者因覺得喘而求診，有肺積水，原因是吃火鍋時愛喝湯及沾沙茶醬。陳醫生也忍不住直呼，「這（沙茶醬）是台灣之光，我自己也喜歡吃，不過口味實在太重」，又認為這說明為何冬天過後，心衰竭患者會暴增。

陳醫生另提到，調整飲食可預防心臟衰竭，如食用十字花科蔬菜，花椰菜、白菜等，研究顯示能防止發炎指數增加、血管栓塞；紫洋蔥、茄子及藍莓等紫色食物則含有紫植素，對心血管有益；木耳也是不錯選擇；而以白肉優先的蛋白質及高纖維澱粉類如燕麥片、糙米飯等較不易引起血糖問題，也是護心之選。