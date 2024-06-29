洗澡用番梘定係沐浴露最好？「網民揀一物沖涼」用過一面倒激讚
撰文：聯合新聞網
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洗澡時，有些人喜歡沐浴露滑順的觸感，有些人則認為肥皂較天然。一名台灣女網友分享，她覺得肥皂洗起來很乾，所以洗澡時都選擇使用沐浴露，好奇詢問眾人「喜歡肥皂還是沐浴露？」
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原PO在PTT發文表示，她平常洗澡時習慣用沐浴露，雖然聽過不少人會使用肥皂，但她覺得肥皂太乾了，最多只能拿來洗手，洗澡會澀到受不了，因此堅決只用沐浴露，好奇眾人的看法：
你是肥皂派還是沐浴露派？
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文章引起熱議，一票網友秒選肥皂：
「肥皂派，覺得沐浴露好滑」
「肥皂派，沐浴露洗完還是滑滑的，感覺洗不乾淨」
｜「肥皂便宜好用」
「肥皂相對環保」
「用肥皂洗完感覺比較乾淨，洗完再擦乳液就不會乾澀了」
「肥皂，沐浴露加界面活性劑，皮膚不舒服」。
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不過，也有人同意原PO：
「習慣用沐浴露」
「沐浴露派+1，比較方便，我很懶」
「年輕用肥皂，老了皮膚開始乾燥，用肥皂會乾癢」。
此外，還有不少網友選擇手工皂：
「手工皂最棒了」
「好的手工皂不會澀，而且香味自然」
「家人會自己做手工皂」
「有一陣子洗沐浴露發現皮膚都一顆一顆，改用手工皂就好了」。
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