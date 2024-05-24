女騎士疑不滿被響咹 　衝入洗車場「連人帶車洗澡」　老公下場慘

桃園有一名騎電單車的婦人將車停在路邊，卻被後方排隊要洗車的私家車按喇叭。



原本要離開的婦人疑似被氣到，改口說自己也要洗車，但她進到洗車場卻沒有下車，讓水和泡沫直接淋在她身上，原地洗澡，讓業者看傻眼。

一氣之下連人帶車洗澡 完事後竟忘了老公自己開車走（點圖放大瀏覽）：

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騎車婦人說：「我馬上就要走了，你再催我就不走了喔，我也要去洗車怎樣，來來來給妳先給妳先。」

一輛雙載電單車停在路邊，被後方排隊要洗車的轎車按喇叭，騎車的婦人氣得轉過頭反擊，原本要離開，後來改口說自己也要洗車。

洗車場業者看到後讓她先洗，沒想到騎士竟然沒有下車，水跟泡沫直接淋在她身上，而她似乎也很享受，雙手舉起來，當場在洗車場洗澡，業者後來還上前幫她洗安全帽，並拿出手機錄影。

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這起事情發生在桃園八德一間洗車場，當時這名騎車的婦人後座載著老公，停在路邊和其他司機發生衝突。

洗車場業者表示：「她原本就擋在車子那邊，然後請她離開，她不要，後面（司機）就給她按喇叭，她就說她要洗車啊，要洗摩托車啊，我們沒辦法，後面客人在趕，只好讓她進去洗，很傻眼，做那麼久了，第一次看到這種的。」

業者擔心影響其他顧客，只好先幫騎士洗車，後來也沒有向對方收錢。業者也表示，婦人洗完車後，甚至忘了丈夫下車去買東西，直接將電單車開走，留下丈夫一個人在洗車場，讓他們好傻眼。

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有其他民眾表示：

「她開心就好，我會讓她自己洗吧。（就不理她？）對。」

「我會報警，因為其實你愈理她，她就是不會走，你愈理她，反而是證明她的存在，不是嗎？」

還好最後和平落幕，只是騎士行為，讓其他人看得一頭霧水。

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