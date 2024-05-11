金毛洗澡時遇特別美容師　被迫聽演唱會還遭鹹豬手　汪：絕沒下次

嗨，我是小軟柿子。



Part 01

有些兩腳獸，是真的不顧修狗死活啊哈哈哈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前些日子，我刷到一個視頻：在國外一寵物店，美容師小哥正在給一隻金毛洗澡，洗到一半時卻突然停下，自顧自地一頓輸出。

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可能是歌癮犯了，他將狗頭當成麥克風，懟着狗臉放聲高歌……狗都嚇傻了，手足無措：「家狗們，説實話，我有點害怕！」

唱到動情處，小哥開始對着狗子上下其手，一頓亂摸，結尾來了個深情擁抱。

狗子懵逼且無奈：「神金，我今天就不該來！」

當牠以為終於結束的時候，沒想到噩夢才剛剛開始……只見小哥越唱越嗨，摟着狗子就開始左搖右晃。

而金毛主打一個情緒穩定。一人一狗的反應，形成了鮮明的對比。更離譜的是，下一秒小哥直接跪下了：「金毛，你是我的神！」

金毛：「好的，下次不來了。」直到最後，小哥落下深情一吻，狗子的噩夢才終於結束了。「救命，我不乾淨了…」

這一系列操作給評論區網友看呆了：「主人結賬時發現費用999元，正納悶為啥這麼貴時，金毛：emmm...我點歌了。」、「狗狗的情緒好穩定，想談！」、「果然，只要服務對象不是人就會快樂哈哈哈！」

但不難看出，小哥是真的難以剋制對狗子的喜愛之情，也是真心喜歡自己的工作，希望這樣的寵物從業人員越來越多哈哈！

Part 02

最近天氣不錯，妹子帶着自家西摩犬和朋友一起去公園野餐，因為怕狗亂跑，就暫時拴在了不遠處的指示牌上。

一行四人越看牠越覺得可愛，就忍不住想要逗逗：然後，她們每人舉起一個大雞腿超耶耶炫耀？？？

可給孩子氣壞了，直接破口大罵：「？不想養就滾！」

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愣是給西摩饞得秒變「西摩不耶」，微笑天使也笑不出來了哈哈哈！你以為故事到這裏就結束了？

NoNoNo，氣急敗壞的耶耶主打一個當場報復，一個猛子扎進旁邊泥潭，直接變成薩摩黑！「準備生一場3、4千塊錢的大病，準備好錢吧！」

讓吃瓜羣眾一時不知該心疼誰：「像不像一無所有的你？」、「3位表媽。」、「耶耶：明天就這裏，你們多帶點人，我也多帶點狗，咱們決一死戰！」

果然，有時候是真的很難分辨，究竟誰是人，誰是狗...

Part 03

小哥心血來潮想整蠱一下家裏的狗子，於是，帶了一個狗頭頭套準備嚇嚇牠。

他先是狗狗祟祟地探出一顆頭……狗：「二舅是你嗎？你不是噶了嗎？」

見狗子一年懵逼，小哥決定趁熱打鐵，直接爬了出來。

還真給狗子嚇了一個機靈，差點原地起飛：「你看吧，我就説這房子不乾淨！」

別説是狗子，就連網友們都嚇了一跳：「第一眼：真的狗呀！在看一眼：哦，是人。最後：真的是狗！」、「當手伸出來那一刻，我小腦萎縮了...」、「同事之間不要開這種玩笑！」

但該説不説，其實逗狗也是有風險的：萬一牠以後誤以為這間房子可以讓人復活可咋整！

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