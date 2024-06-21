誰說貓咪天生怕水？兩個月小貓趁主人洗澡闖入浴室展開游泳之旅？
撰文：貓與愛的世界
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有一種說法是：「貓的祖先生活在沙漠，所以貓很討厭水多的地方…」
事實也證明：大部分貓都很抗拒水，且討厭洗澡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但網友@chuchu_myo 家的貓「Choo Choo」就不一樣，牠是一隻親水的小貓。
早在Choo Choo兩個月大的時候，那天鏟屎官洗完澡準備換衣服，貓貓突然衝進浴室跳到了浴缸裏並開始游泳，牠沒有任何恐慌甚至很興奮，這讓她十分意外。
於是開始開發Choo Choo的屬性，先是找臉盆大的水給牠玩，一點點變成了浴缸…
現在，每次到Choo Choo要洗澡的日子，就成了牠玩水游泳的日子。
點擊圖片來看看不怕水的小貓咪：
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小傢伙真的十分勇敢且愜意，真的徹底變成了一隻魚貓貓啦~
我家貓要這樣多好，洗澡就不愁了（羨慕）
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