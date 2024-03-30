柴犬們享受洗澡更是零反抗　網民超羨慕：柴犬都這麼乖？還有3隻

一名飼主家中飼養三隻柴犬，三隻柴柴都很聽話感情也很好，日前飼主曬出家中柴柴洗澡畫面，只見三隻柴柴被飼主抱在懷中慵懶享受淋浴樂趣，完全沒有一班柴犬面對洗澡的哀嚎與抗拒，讓不少家有柴犬的網友直呼羨慕不已。



X(原推特)一名網友「@GMJpaCSCbuIDYDw」家中養了三隻柴犬，三隻柴犬相處十分融洽，感情好到連吃飯、睡覺、玩耍都在一起，也常常跟飼主到外頭放風。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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日前飼主曬出家中三隻柴柴洗澡的影片吸引百萬人熱議，因為三隻柴犬都被飼主抱在身上舒服的享受淋浴樂趣，沒有一隻因為身體被淋到水反抗嘶吼，讓不少家裡有養柴柴的網友直呼「如果我家的柴柴也一樣聽話就好了」。

飼主面對不少網友的回應，打趣的直呼「其實我以為柴犬都很喜歡洗澡，都會這麼乖」，讓網友們更是羨慕，留言表示「飼主養到三隻天使柴犬真是不簡單」、「我家柴柴每次聽到洗澡兩個字都會躲起來，原PO家的三隻柴犬每一隻都是佛心來著」、「天啊這就是所謂的身在福中不知福嗎哈哈哈」、「正常的柴柴應該都很討厭洗澡吧」。

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