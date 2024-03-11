好色小貓想偷窺鏟屎官洗澡結果頭被卡住 更被網民揭穿：牠是慣犯
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，馬來西亞的救援隊接到了一則求助電話，說是有隻小貓的頭被卡在洞裏了。
救援隊緊急趕到現場救助，當時小貓可能已經卡了有一段時間了，就比較生無可戀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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好在救援隊比較有經驗，很快就將小貓救了下來。
這一救，大家就覺得有點不對勁了，這地方，還有這貓有點眼熟啊！
原來，這隻調皮小貓名叫Oyen，是個非常喜歡偷窺鏟屎官洗澡的小貓咪。
在半年之前，就試圖通過洞口來偷窺浴室，結果頭過去身子沒過去，然後被卡住，當時也是這支救援隊出手相助。
沒想到這才幾個月，貓貓又卡在了同樣的地方。
鏟屎官也很無奈，一直偷懶的他決心將這個洞徹底修好！再也不給小黃毛偷窺的機會！
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