粗獷主義建築｜冰島超狂「45度歪樓」　主人房一開門直接跳入泳池

撰文：日本設計小站
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逼死強迫症了！冰島最著名的「歪樓」，第一眼看以為是AI生成的！仔細一了解，竟然是真實存在的建築設計！

The Brutalist House由著名的先鋒建築事務所LYX arkitekter主導設計，它被建造在冰島的海邊，整個建築以翻轉的貨櫃為設計原理；側面部分替換成了全景透明玻璃，確保從室內可以360度觀賞海景！

由建築事務所LYX arkitekter主導設計的The Brutalist House（YouTube@LYX arkitekter）
由建築事務所LYX arkitekter主導設計的The Brutalist House（YouTube@LYX arkitekter）

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別看它看上去像一座廢棄的「末日建築」，實際上，內部功能非常完善！

「歪樓」的結構看起來有點複雜，實際上可以分為兩層。第一層是客廳、餐廳、廚房和浴室，一樓左側的樓頂是一個露天泳池。

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右側往上是二樓的主卧，從主卧推開門，居然可以直接跳進一樓樓頂的泳池！還真是勇敢的人先享受世界啊！

建築師表示這棟「歪樓」的設計是為了致敬偉大建築師勒·柯比意（Le Corbusier）提出的野獸派建築理念。

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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