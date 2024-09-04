七旬翁狂吃「蔬菜」確診糖尿病　醫生揭1原因出錯：絕不能這樣吃

控血糖改吃蔬菜出事！台灣有控糖減重門診的醫生在網上分享，有70歲男病者因血糖值瀕臨糖尿病邊緣，為了控制血糖，始增加進食蔬菜份量。可是3個月後，男病者反而確診患上糖尿病，醫生問診後才發現他吃下的蔬菜，竟是南瓜、粟米等澱粉，直呼「千萬不能這樣吃」，警告這樣吃多了反讓血糖失控。



男病人之前體檢發現血糖值在糖尿病邊緣，他不想吃藥，為了控制血糖，於是想到可多增加蔬菜的攝取。（GattyImages）

控糖減重門診許芷瑜醫生早前在YouTube的短片中表示，曾有1名70多歲男病人，因連續3個月出現疲憊、口渴，沒減食卻體重一直下跌。許芷瑜醫生立刻判斷出男病人出現典型的糖尿病症狀。許醫生立刻替男病患安排抽血檢測，結果發現他的隨機血糖值高達744mg/Dl（正常值應在200 mg/Dl以下），糖化血色素高達18.5%（正值應在4%至6%間）。

後來問診之下，才知男病人之前體檢發現血糖值在糖尿病邊緣，他不想吃藥，為了控制血糖，於是想到可多增加蔬菜的攝取，所以吃了很多南瓜和粟米替代，還買沖泡式蓮藕粉來喝。

可是許芷瑜醫生聽到後，立刻直呼「千萬不能這樣吃」，她解釋南瓜、粟米、蓮藕等食物不是蔬菜，而是澱粉，雖然這些食材都是優質的澱粉，但糖尿病患者對於醣類的耐受度很低，容易造成血糖飆升和胰島素阻抗，該男病人也因為這樣才導致血糖失控。許醫生提醒大家，即使是優質的澱粉，糖尿病患者是要適量攝取，或是盡量避免比較好。