7人埋單$7500！去尖沙咀五星酒店請客　食客呻受氣：服務真係垃圾

近年本港食肆員工的服務態度常被人詬病，連高級餐廳都不例外？近日再有網民發帖大呻，表示於尖沙咀某5星級酒店的中菜餐廳設宴招待商業伙伴，卻因侍應態度差而感到受氣。樓主指當晚共有7人用餐，惟他因胃部不適沒有食欲，甚至想「作嘔」，因此只叫了6份套餐招呼賓客，連同其他林林總總的收費如茶位費、服務費，帳單總價約7,500元，已滿足餐廳最低消費要求的6,000元。



不過樓主懷疑侍應不滿他們7人入席只點6份套餐，縱然他曾解釋是身體抱恙，但席間仍被侍應多次「單單打打」，而且用餐期間侍應不曾幫忙添水斟茶。樓主事後不滿狠批「今時今日香港啲中菜服務真係垃圾，慣性當啲客唔係客，你估人哋傻㗎咩？唔知你俾緊面色人睇咩？」。



近日有網民發帖大呻，稱於尖沙咀某5星級酒店的中菜餐廳設宴招待6名商業伙伴，卻受侍應無禮對待。示意圖，非涉事餐廳。（GettyImages）

該名網民在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發帖抱怨，稱於6月24日在尖沙咀某5星級酒店的中菜餐廳訂座7位以「招呼商業伙伴晚餐」。訂座時餐廳曾表示最低消費為6,000元，惟樓主設宴當日胃部不適，「突然間個胃好唔舒服，有少少作嘔」，故最終只叫了6份單價1,088元的套餐。從樓主上傳的收據顯示，6份套餐共計6,528元，已超過餐廳要求的最低消費，而且餐廳另收196元茶位費及其他附加服務費，最後總數為7,463.6元。

然而，樓主用餐期間卻不甚愉快，因感到侍應似不滿他們7人落座只點6份套餐，「點知全程畀人單打、俾說話你聽。可能佢以為我哋庹縮想叫少一位share（分享）食」，樓主只好解釋自己身體不適「食唔落」，但侍應每次上菜時仍然「碟碟餸問『其實即係邊個食邊個唔食？』」。

樓主心中感到不快，「乜而家真係好難理解咩？」，又指「食得7、8千蚊一餐呀，仲要一睇就知係商業聚餐啦，唔通真係會慳嗰千零蚊咩？」。樓主又批評侍應服務態度欠佳，當樓主同事拿起茶壼蓋示意侍應加水，侍應即「大大聲咁話『得啦得啦，我知㗎啦』」，但用餐的2.5小時內侍應並未添水斟茶，樓主氣極在帖文表示「食咗2.5個鐘一次水都未斟過呀大佬，你有收茶錢㗎」。

樓主又指用餐至約晚上9時30分時，侍應直接將賬單遞給他，此舉同樣令樓主有微言，「10PM收工，9:30未夠就隊張單入嚟，成班友趕收工都顧下客人感受呀，我話晒都招呼緊人客㗎，俾少少面啦」。

樓主當日花費約7,500元，已滿足餐廳最低消費所要求的6,000元。（「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」FB圖片）

樓主狠批「今時今日香港啲中菜服務真係垃圾，慣性當啲客唔係客，你估人哋傻㗎咩？唔知你俾緊面色人睇咩？」，又與內地5星級酒店比較，「你諗下同樣價錢我喺大陸嘅5星酒店會有咩服務先」。樓主又指發帖僅為抒發對現時香港飲食業服務態度的感慨，「唔好意思，作為土生土長嘅香港人，見到香港曾經引以為傲嘅中餐服務業搞成咁，有感而發」，又坦言懷念90年代粵菜餐館的服務態度。

帖文引起網民熱議，不少網民認為樓主等人消費已滿足餐廳要求的最低消費，且7,500元一餐並非便宜，理應得到更好的服務，故建議樓主作出投訴，「講真過咗最低消費你理得我點食點叫」、「必需投訴，錢是俾足，服務差行使合理權利是應該的」、「真心超值得投訴」、「貼錢買難受」、「畀錢仲要受氣」、「同意寫信投訴」。

另外有網民就認為餐飲業服務態度每況愈下，「睇到內容係覺得現在收費去到這個價錢都如此，那麼再講什麼服務質素」、「我敢講唔係因為你嗌少一份而黑面，因為你就算嗌足佢都照樣X面」、「唔止你呢間，基本上九成酒店餐廳職員都係咁」。

（Facebook）