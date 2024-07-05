女星遭塔羅師警告「很多人想上妳」仲講呢一句狠批外型勁冇禮貌

女星Albee（范乙霏）出身自《我愛黑澀會》，憑天使臉孔、豐滿辣體備受關注，更以大方不做作的個性吸粉。口條流利的她，成為不少談話性節目的常客，近日便在節目中透露，有次去算塔羅牌時，老師竟語出驚人地說：「你最近感情不順要小心！有很多人想上妳！」對方還不斷頻頻出言挑釁，讓她聽了之後超傻眼，現場來賓也驚呼連連。



Albee近日在節目《哈囉你有事嗎？》中參加了「『黑特』名單一定有她？『女人公敵』壓力山大！」單元，並大方分享了自己前陣子的一段有趣經歷。她表示，透過朋友的推薦，她去了一間據說非常準確的塔羅牌店，想要了解最近宇宙是否有什麼訊息給自己。然而，店內的男性塔羅師對她的態度並不友善，當塔羅師為Albee翻完牌後，便警告她：「最近要小心！你會感情不順。」

女星Albee（范乙霏）出身自《我愛黑澀會》，憑天使臉孔、豐滿辣體備受關注。（IG@albeefin）

女星Albee（范乙霏）出身自《我愛黑澀會》，憑天使臉孔、豐滿辣體備受關注。（IG@albeefin）

女星Albee（范乙霏）出身自《我愛黑澀會》，憑天使臉孔、豐滿辣體備受關注。（IG@albeefin）

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Albee當時並沒有在談感情，因此好奇地追問：「那會怎麼樣不順？」沒想到，塔羅師直接回應：

就是有很多人想上妳！

如此直白的回應讓Albee感到非常驚訝，但她仍然保持冷靜，回應道：

可是他們想上我，不代表我要給他們上啊！這樣算不順嗎？

更讓人意外的是，塔羅師隨後指著Albee，對她的朋友說：

妳不覺得她長得一臉小三臉嗎？

Albee被塔羅牌老師說「很多人想上妳」。（YT@哈囉你有事嗎）

Albee還被嗆長得一臉小三臉。（YT@哈囉你有事嗎）

Albee當場露出困惑的表情，並直言自己的個性很強勢，「我沒有辦法當小的」。她無奈地表示，可能因為不認識的關係，單看外表或聽聲音就容易誤會她愛當小三。事實上，Albee的感情狀態一直受到外界關注。過去，她曾與男星張立東傳出同居緋聞，但事後她出面澄清，讓緋聞不了了之。而幾年前，她曾大方認愛圈外男友Falo，但最後仍以分手收場。

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Albee分享「如何暗示另一半今晚要做…」（Youtube@威廉沈歡樂送）

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