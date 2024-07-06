好心做壞事！阿姨餵流浪貓狗反被螞蟻食到飽　住戶罵：講了也不改

照顧街頭流浪貓狗是善心之舉，但也要留心照顧的方式是否正確。台灣一名網友崩潰發文表示，一位阿姨在土城騎車到處投餵，搞得路上都是腐敗味，附近的蟑螂螞蟻老鼠都吃飽飽。原PO哀號住附近真的很頭痛，跟環保局反映也沒用。



一名網友在《爆料公社》發文抱怨，土城有個阿姨騎車到處投餵，把路上弄得都是腐敗味、臭氣熏天，跟阿姨勸導很多次也不聽，附近的蟑螂螞蟻老鼠都吃飽了。原PO崩潰表示住附近真的很頭痛，跟環保局反映也沒用，詢問難道無法可管？

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貼文引發網友熱議，認為雖然有愛心是好事，但也要考慮環境及周邊住戶觀感：

「就是這種人自家廚餘不倒掉硬要餵貓狗」、

「我公司後面的都是放了就走，也不管貓貓狗狗吃不吃，常常放到裡面長蛆都還在那邊」。



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不少人則認為不該亂餵養流浪動物：

「本來就不該餵食啊，真的愛牠就請帶回家養」、

「這些人都感覺自己在做愛心，但事實是沒天良」、

「我家附近也有人到處餵，那麼有愛心，不會帶回家養喔」、

「這些人都自以為是的認為自己在做善事做愛心，其實是變相的害流浪狗流浪貓，讓人更加討厭」。



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也有人提出檢舉建議，「講不聽就沒辦法了，錄影檢舉他亂丟垃圾了，順便賺個檢舉獎金。我記得有什麼病蟲害防治法，查一下…這也去檢舉一下」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】