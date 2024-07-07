後生仔用2元優惠　港鐵職員大聲查票片瘋傳：我好冷靜　結局獲讚

【港鐵／逃票／2元乘車優惠／濫用優惠／長者八達通】乘搭港鐵不應違規使用長者八達通2元乘車優惠！內地小紅書及本港多個網上群組近日流傳1段影片，見到有年輕男子違規使用長者八達通「斷正」，被4名港鐵職員包圍查票，其中1名港鐵職員更大聲要求男子取出八達通查票，「識唔識聽中文？使唔使同你講普通話？」、「你做咩走啊？有汽油彈啊？使唔使報警搜下身啊？」，又強調「好冷靜！我大聲唔代表我唔冷靜，我驚你聽唔到啫」，其間有職員伸手阻擋示意不要拍攝。

最終證實男子違規使用長者八達通，要繳交「罰款（港鐵附加費）」。影片引來內地網民熱議，大讚職員做得好，「這個職員說話雖然聲音大，但很有道理。句句都是重點。亂用長者八達通可恥」。



內地小紅書及本港多個網上群組近日流傳1段影片，見到有年輕男子違規使用長者八達通「斷正」，被4名港鐵職員包圍查票。（影片截圖）

有港漂以「在香港地鐵吃瓜現場」為題於小紅書發布該段「港鐵職員大聲查票」影片，多個本港群組載亦有轉載。

影片長1分鐘，見到據指是西灣河港鐵站內，有4名港鐵職員正包圍1名年輕男子，其中1名男職員大聲喝斥男子，「識唔識聽中文？使唔使同你講普通話？」、「而家查飛，咁咪係囉，你做咩走啊？有汽油彈啊？使唔使報警搜下身啊？」，又強調「（我）好冷靜！我大聲唔代表我唔冷靜，我驚你聽唔到啫！」。

4名港鐵職員正包圍1名年輕男子，其中1名男職員大聲喝斥男子，「識唔識聽中文？使唔使同你講普通話？」。（影片截圖）

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這時有其他職員搭一搭男職員膊頭，男職員之後降低聲線說「而家查飛，而家查飛，明唔明白？」。男子取出八達通檢查，證實違規使用長者八達通，男職員遂問「交唔交到500元附加費（罰款）？ 你願唔願意交？」。男子表示願意繳交附加費後，男職員指「願意交，麻煩身份證」，並把男子帶走。

查票期間，有職員伸手阻擋，示意拍片者不要拍攝。

查票期間，有職員伸手阻擋，示意拍片者不要拍攝。（影片截圖）

影片引來內地及香港網民熱議，大讚職員做得好，「這個職員說話雖然聲音大，但很有道理。句句都是重點。亂用長者八達通可恥」、「就該抓該罰」、「付費坐車無論是什麼人都要」、「犯法就係犯法」。

翻查資料，該影片早於2020年已流傳，至近日被內地及香港網民「翻炒」再惹關注。而港鐵已於2023年6月25日起提高附加費至1,000元。