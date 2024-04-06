12年來首度北上就出事？港媽歎美食後屙20幾次 　不求醫反做1件事

為食的代價？有港媽「慘痛」發帖，稱近日到內地歎美食，回港後又屙又嘔，2天內肚瀉了20多次。樓主表示這是是過去12年來的首次北上，沒想到竟然會「出事」，她雖然「屙到崩潰」，卻不打算去急症室求醫，反而發帖向網民求助。有網民擔心會否是衛生問題，亦有人好奇樓主吃了什麼？樓主則回應指北上時吃了壽司、刺身、打邊爐、燒烤，而同行的家人都沒有異常，只有她嚴重肚瀉。有網民震驚指「食得咁雜梗係屙啦」，亦有人建議樓主不要一次過吃太多食物，「今次試唔晒啲嘢食，下次再試」。



有港媽北上歎美食後，回家即開始肚瀉及嘔吐。（《初次見面我愛你》劇照）

該名網民在討論區親子王國上發帖，稱過去12年來不曾北上，日前終於再度過關。不過，在與家人飽餐回港後，她卻開始出現腸胃不適。她剛回港約3小時就開始不斷腹瀉，且首天還有嘔吐，2天內肚瀉了約20多次，「次次都係屙水咁」。

樓主表示肯定並非香港飲食問題，「因為嗰朝未返香港已經唔舒服」。而北上期她與家人所進食的食物一樣，但家人卻沒有異常，只有她出現腸胃毛病，「都唔知點解會咁」。因急症室等候需時，她擔心目前情況往醫院等候恐會更辛苦，因此崩潰發帖向網民求助。

有網民認為樓主應盡快求醫。（GettyImages）

帖文引起網民關注，亦有人擔心是否衛生問題，建議樓主盡快求醫，「屙咁多次唔尋常喎」、「明天仲唔停就要入急症」、「記得補充水分，小心缺水」，亦有網民認為樓主缺乏危機感，「屙廿幾次真係好危險」、「正常都係睇醫生先，仲開帖？」、「一定係急症，打針止瀉最快」。

亦有網民好奇樓主北上時吃了什麼東西，樓主則一一羅列，「壽司、刺身、打邊爐、燒烤」，有網民回應指「食得咁雜梗係屙啦」，亦有人表示「我都試過一次，北上啲嘢太吸引，樣樣都想試下」，並建議樓主不要一次過吃太多食物，「今次試唔晒啲嘢食，下次再試」。

（親子王國）