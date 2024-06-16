獲封「女子籃球界齋藤飛鳥」 美女後衛知名祐里憑偶像級顏值爆紅
撰文：中天新聞網
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效力於日本女子職籃香頌魔術隊的正妹球員知名祐里，前陣子趁休假與隊友在東京逛街，不但大吃鬆餅，一襲淺色洋裝，讓粉絲大呼以為自己是在追蹤偶像。
知名祐里外貌出色：
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22歲的知名祐里身高165公分、體重57公斤，場上職司控球後衛，自西原高校畢業後就加盟香頌魔術隊，漂亮的臉蛋深受球迷喜愛。
今年8月初她繼高二後再度赴台打瓊斯盃，助日本女籃以76比65擊敗對手，還特別提到會找時間大啖珍珠奶茶與小籠包的美味。
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IG擁有2.4萬粉絲的她，還被拿來與乃木坂46前成員齋藤飛鳥相比，獲封「籃球界的齋藤飛鳥」。
出身自沖繩的知名祐里，特別推薦大家若去沖繩玩，千萬別錯過北谷美國村的夜景，以及沖繩拉麵與牛排等美食。
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