獲封「女子籃球界齋藤飛鳥」　美女後衛知名祐里憑偶像級顏值爆紅

效力於日本女子職籃香頌魔術隊的正妹球員知名祐里，前陣子趁休假與隊友在東京逛街，不但大吃鬆餅，一襲淺色洋裝，讓粉絲大呼以為自己是在追蹤偶像。



知名祐里外貌出色：

效力於日本女子職籃香頌魔術隊的正妹球員知名祐里有「籃球界的齋藤飛鳥」之稱（IG@zhimingyouli）

知名祐里（左）與隊友在東京逛街，私服照片曝光，讓粉絲大呼以為自己是在追蹤偶像。（IG@zhimingyouli）

點圖放大看更多知名祐里照片：

+ 5

22歲的知名祐里身高165公分、體重57公斤，場上職司控球後衛，自西原高校畢業後就加盟香頌魔術隊，漂亮的臉蛋深受球迷喜愛。

今年8月初她繼高二後再度赴台打瓊斯盃，助日本女籃以76比65擊敗對手，還特別提到會找時間大啖珍珠奶茶與小籠包的美味。

【延伸閱讀】韓國沙灘排球仙氣美女選手申智恩杭州亞運惹關注 IG辣妹Look曝光

【延伸閱讀】韓國沙灘排球仙氣美女選手申智恩杭州亞運惹關注 IG辣妹Look曝光（IG@ww.grace.kr）

韓國沙灘排球選手申智恩（IG@ww.grace.kr）

+ 28

IG擁有2.4萬粉絲的她，還被拿來與乃木坂46前成員齋藤飛鳥相比，獲封「籃球界的齋藤飛鳥」。

出身自沖繩的知名祐里，特別推薦大家若去沖繩玩，千萬別錯過北谷美國村的夜景，以及沖繩拉麵與牛排等美食。

【延伸閱讀】「田徑IU」夏思凝穿高衩超窄三角褲比賽惹爭議 教練團隊解釋原因

【延伸閱讀】「田徑IU」夏思凝穿高衩超窄三角褲比賽惹爭議 教練團隊解釋原因

點圖放大瀏覽：

+ 28

延伸閱讀：

影/強！17歲正妹高職生獲全球數學競賽第12名 靠自學力壓名校學霸

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】