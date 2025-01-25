女網友穿瑜珈褲健身私密處現形如「駱駝蹄」　過來人教不尷尬穿法

現代人越來越重視健康管理，下班後或上班前到健身房運動也成為不少人的選擇。



一名女網友表示自己心血來潮，決定加入健身房會員，隨後又心動跟團買瑜珈褲。沒想到實際穿上瑜珈褲之後，卻發現會有駱駝蹄，讓她大感困擾，因此上網求助。文章一出，亦引來不少健身同好的女性提供建議。

不少女生愛穿瑜伽褲健身。（alex-shaw/unsplash）

惟部分瑜伽褲設計及物料容易讓私密處「現形」甚至出現「駱駝蹄」。（julia-rekamie/unsplash）

惟部分瑜伽褲設計及物料容易讓私密處「現形」甚至出現「駱駝蹄」。（nikola-murniece/unsplash）

一名女網友在Dcard發文，表示最近心血來潮買了健身房會員，剛好看到有網紅在團購瑜珈褲，她因此便跟風買了，但實際穿上身之後，卻發現會有駱駝蹄，導致她現在穿瑜珈褲的時候，都要先墊個護墊才看不出來。但原PO也說自己是第一次穿，「不確定是不是每件都這樣」，她也拋問：

想請問各位女性朋友們，都有這困擾嗎？

對此，有網友點出原PO的方法欠佳：

如果是我，寧願不穿瑜珈褲，健身都滿頭大汗了，還要墊護墊真的是地獄，說不定肌肉還沒練起來，妹妹就濕疹或感染了。

有網友則建議她乾脆改穿其他服裝：

我都穿運動短褲去健身房運動，也不用擔心有駱駝蹄的問題。

也有人提供穿瑜珈褲不尷尬的方式：

「我不會單穿，外面會再搭短褲」

「我後來都會選縫線不要在胯下正中間的，就不會這麼尬」

「如果真的想穿瑜珈褲，看要不要換一件，有一些比較薄的，駱駝蹄會很明顯，或是像上面（網友）說的換短褲或和短褲搭配」

「可能要找找看不同版型，或是像其他人說的穿運動短褲」

「泰國酷東西：駱駝蹄保護貼」

「我發現褲襠那邊不要買有線條的，基本上都不會（有駱駝蹄）」



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