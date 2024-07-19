翁靜晶書展提歐陽炳強晚年淒涼　娶內地妻遭家暴　網民即諗起何伯

翁靜晶日前在灣仔會展書展舉行系列講座，介紹新書《危險人物2.0》，再談轟動一時的「紙盒藏屍案」疑點及後續，提到當年歐陽炳強出獄改姓後，其後獲告知要和1名內地來港女子結婚，「唔知係咪街市度識」，現場即哄堂大笑，因何伯與新何太就是在街市相識。



翁靜晶表示，她獲歐陽炳強邀請到尖沙咀觀禮，惟歐陽炳強晚年非常淒涼，新任妻子領取香港身份證後即對他「家暴」，每逢妻子帶朋友回家就要他「匿廚房」，更拒絕同床或行房，更發現妻子在內地有子女要申請來港，最終離婚收場。翁指歐陽炳強晚年不時需要借錢，可能與含冤巨變有關，更爆出歐陽炳強與詹培忠在獄中認識，詹亦曾向他借出2萬元。網民知悉歐陽炳強娶內地女子後的境況，即時聯想起何伯與新何太事件，留言指「講緊你呀，何伯」。



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歐陽炳強出獄後重過新生，認識到1名內地來港女子並結婚，沒料到晚年境況卻慘。（無綫電視影片截圖）

翁靜晶為《危險人物2.0》於灣仔會展書展舉行系列講座，提到歐陽炳強娶內地妻子後遭家暴，晚年淒涼。（《危險人物2.0》YouTube截圖）

翁靜晶：認為歐陽炳強被冤枉

翁靜晶推出新書《危險人物2.0》，日前於灣仔會展書展舉行系列講座，並於YouTube頻道《危險人物2.0》上載。翁靜晶再談及跑馬地紙盒藏屍案疑點，包括關鍵證人陳彬杉、「天降證人」的2名女子及當年的科學鑑證問題，認為歐陽炳強沒有殺人，是被冤枉入獄。

歐陽炳強接受網上節目《東頭灣道99號》獨家訪問時，暗示迫於無奈認罪，以清白之軀換取自由。（網上節目《東頭灣道99號》影片截圖）

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翁靜晶後續提到歐陽炳強晚年淒涼，他出獄後找不到妻女，還是到律師樓改名跟隨前妻姓氏。案件與1974年發生，歐陽炳強被捕至獲得假釋時間長達28年，他出獄後明顯與社會格格不入，他找到1間教會洗廁所的工作，但一定要等無人時才開工，當年很多人相信他犯罪，故人們見他行近女廁都怕。曾有好心人對他伸出援手提供其他工作，但歐陽炳強怕連累他人而沒有接受。

歐陽炳強於2002年出獄，隨後改名換姓低調過新生活。（影片截圖）

娶內地女子遭家暴

後來，翁靜晶收到歐陽炳強聯絡，稱認識到1名內地來港女子，翁說到此處打趣道「唔知係咪街市度識」，講座現場傳出笑聲，因何伯與新何太就是在街市相識。歐陽炳強表示要與該內地女子結婚，並在尖沙咀簽紙，翁當時亦有前去觀禮，還訂了2晚酒店供他們度蜜月。未料新妻子入住公屋及取得身份證後即「變臉」，更曾就家暴問題接受記者訪問。

翁靜晶在書展講座中談及歐陽炳張生前情況，指他再婚娶內地女子，但遭家暴景況淒涼。（「天地圖書」fb專頁圖片）

翁靜晶續指，歐陽炳強婚後才發現新妻子在內地有子女，並打算申請來港，變臉後的妻子每逢帶朋友回家，就要求他匿在廚房，新妻子更拒絕同床或行房。歐陽炳強不敢離婚，怕離異後新妻子有子女，公屋會判歸妻子。

翁又大爆，歐陽炳強在獄中認識詹培忠，出獄後曾向詹借了2萬元，其實歐陽炳強亦有向她借錢，後期更是不停借，她無奈指可能他早年遭遇造成的轉變。她又表示，歐陽炳強最終還是和內地妻子離婚。

何伯、新何太因接受《東張西望》哭訴，何伯控訴遭子女拿450萬元而成為網絡紅人。（電視畫面）

歐陽炳強晚年遭遇令網民唏噓不已，「娶Li D （呢啲）老婆，結果唔出奇！」、「同類故事不斷重演」、「人哋後生幾十年肯嫁你，真係愛你咩？」、「條路自己揀」、「拎到身份證即離婚，其實好多呢種人」。許多網民更聯想起何伯及新何太事件，網民不禁留言指「講緊你呀何伯」、「迷魂湯」。歐陽炳強與何伯都是晚年認識內地來港女子，而翁靜晶早前評論事件後，更被新何太在直播反擊，質疑翁的律師牌照，翁則明言可以隨時向新何太發律師信。

（綜合）