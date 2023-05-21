小紅書瘋傳「熬夜4大好處」惹網民共鳴　睡眠不足難集中卻變豁達?

【熬夜】夜深了還不想睡？總想要偷點時間滑手機、追追劇，熬夜晚睡絕對會讓明天變更累！



我們都知道熬夜很傷神，但《小紅書》上居然有網友分享熬夜的4個好處，看了讓網友笑翻，一起來看看！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、變成熟

長期熬夜會讓體內新陳代謝變慢，到了肌膚黃金修復時刻，仍熬夜不睡，會使肌膚加速衰老，看起來比同齡的朋友成熟很多。

二、變穩重

只要熬夜就會想要吃東西，惡性循環之下會讓體重失守，而且長期熬夜會使內分泌失調，體重也跟著暴增，人一胖了，看起來就穩重許多。

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三、變豁達

長期熬夜會讓精神不濟，使得工作都無法集中精神，記憶力減退更是常有的事情，常想要做某件事，過了一下就忘了，也是因為如此，不管是誰欠你錢、誰說你壞話，轉頭就忘，也因為如此你變得更豁達，也更開心了！

四、變自信

長期熬夜，不僅是身材走樣、肌膚暗沉，就連眼睛也變得好乾澀，不過也就是因為視力變差，自己也看不清楚臉上的痘痘和黑眼圈，模糊的視力就像內建美肌模式，整個人都自信了呢！

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