床褥枕頭睡衣點樣揀？3大關鍵影響睡眠質素 瞓醒腰酸背痛要換1物
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
現代人常常有著睡眠方面的困擾，除了平時或許出於忙碌，沒有充足的時間睡眠之外，也可能好不容易能睡了，卻又因為睡眠品質不佳，使得睡醒後依然沒有精神。
日本網站「FRaU the Rarth」近來就分析，如果想要擁有好的睡眠品質，必須在床具上注意哪些事。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
一、選用適合的床褥
就像穿鞋子時，如果選到不合腳的鞋，那麼一定會增加腳的負擔，走路時更容易酸痛。而理想的睡眠姿勢，應該是維持和站著差不多的姿勢躺下。因此在挑選床褥時，就應該審慎評估，挑選適合自己的床褥。如果起床或夜裡有身體疼痛、或者平常有腰酸背痛的狀況，很可能代表應該換張床褥了。
二、枕頭好壞會直接影響品質
不少人都有換了枕頭，就突然變得睡不著的毛病。而要是枕頭不合，確實可能造成失眠、頭痛、肩膀酸痛、打呼、浮腫等症狀。理想的枕頭，應該要讓自己躺下時，脊椎自然成S型曲線，不能太軟也不能太硬，重量最好也別太輕，以免在睡覺時跑掉。
【相關圖輯】風水｜6個床位禁忌逐個數「橫樑壓頂」會出事｜附12生肖睡床吉位（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
三、穿著適合的睡衣就寢
人在睡覺時會翻身，而翻身其實有著調節皮膚溫度，重置睡眠週期，以及促進血液循環等等效果。如果睡衣選擇不當，容易產生摩擦，就會影響翻身的品質。或者睡衣也可能造成睡眠時自然活動的阻礙，使得起床身體容易酸痛。因此想要睡好覺，可以挑選吸汗、保濕性高、觸感溫和的綿質睡衣。
【相關圖輯】點圖放大看「睡眠專家分析7個睡姿的優缺點」👇👇👇
+3
23歲男靠投資變百萬富翁 自爆成功和500女睡過：希望達到1000人「醉漢」睡在長椅上 近看真身竟是最萌海洋動物 網民嘲：喝太多咒術迴戰劇情外洩太震撼兒子吃不下睡不著 爸爸見狀怒扔整套漫畫唔夠瞓隨時攞你命！研究證實睡眠時間少於「這時數」死亡率增25%美女去海灘睡5小時沒擦防曬油 醒來竟「太陽中毒」五官漸變豬頭小紅書瘋傳「熬夜4大好處」惹網民共鳴 睡眠不足難集中卻變豁達?冷氣機舒眠功能真正用途是什麼？上床前按一下才睡 一晚省電12%
延伸閱讀：
過年好心外借廁所！一票遊客沒公德心 他氣炸：初夕到初五都在通馬桶
台南海鮮炒飯一份120元 他見內容物「1無頭蝦＋1章魚」傻眼：是不是太貴了？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】