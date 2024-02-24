床褥枕頭睡衣點樣揀？3大關鍵影響睡眠質素　瞓醒腰酸背痛要換1物

現代人常常有著睡眠方面的困擾，除了平時或許出於忙碌，沒有充足的時間睡眠之外，也可能好不容易能睡了，卻又因為睡眠品質不佳，使得睡醒後依然沒有精神。



日本網站「FRaU the Rarth」近來就分析，如果想要擁有好的睡眠品質，必須在床具上注意哪些事。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、選用適合的床褥

就像穿鞋子時，如果選到不合腳的鞋，那麼一定會增加腳的負擔，走路時更容易酸痛。而理想的睡眠姿勢，應該是維持和站著差不多的姿勢躺下。因此在挑選床褥時，就應該審慎評估，挑選適合自己的床褥。如果起床或夜裡有身體疼痛、或者平常有腰酸背痛的狀況，很可能代表應該換張床褥了。

二、枕頭好壞會直接影響品質

不少人都有換了枕頭，就突然變得睡不著的毛病。而要是枕頭不合，確實可能造成失眠、頭痛、肩膀酸痛、打呼、浮腫等症狀。理想的枕頭，應該要讓自己躺下時，脊椎自然成S型曲線，不能太軟也不能太硬，重量最好也別太輕，以免在睡覺時跑掉。

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三、穿著適合的睡衣就寢

人在睡覺時會翻身，而翻身其實有著調節皮膚溫度，重置睡眠週期，以及促進血液循環等等效果。如果睡衣選擇不當，容易產生摩擦，就會影響翻身的品質。或者睡衣也可能造成睡眠時自然活動的阻礙，使得起床身體容易酸痛。因此想要睡好覺，可以挑選吸汗、保濕性高、觸感溫和的綿質睡衣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】