微波爐有輻射？多年謠言再瘋傳　專家闢謠「4個不」遠離致癌風險

現代人生活凡事都講求效率，就連料理方式也要快！微波食品成為外食族的寵兒，除了省時、方便及容易取得外，操作簡單且不需洗碗也是受歡迎的原因，不過一直以來網路都流傳著「微波爐加熱食物會殘留輻射」的謠言。



對此，台灣林口長庚醫院臨床毒物中心毒物實驗室護理師譚敦慈指正，「微波並無輻射，更應注意容器的選用」。

微波掌握4不原則 讓你輕鬆遠離致癌風險

鐵製容器不能放進微波爐，已成民眾的生活常識，但仍有人對「微波爐會殘留輻射」持懷疑態度，認為微波食物所殘留的輻射會致癌。謠言一出，立刻被「無毒教母」譚敦慈、營養師高敏敏等多位專家反駁，譚敦慈說明微波爐就是單純利用水分子撞擊，過去也有研究證明微波加熱是最能保留青菜營養素的烹飪方式。

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譚敦慈補充，微波爐的原理是利用電磁波，讓微電磁波與食物中的水分子互動，使水分子快速振動、分裂，從而產生熱能讓食物複熱，因此並不會產生輻射。她也在節目《良醫健康網》公開說明，使用微波爐更應該注意容器的選用，其中4材質若放進微波爐，可能會釋放毒素。《網路溫度計DailyView》小編替您整理微波爐使用指南，讓您用得安心、吃得更安心。

1、不選用內部上色容器

陶瓷餐具上色用的釉料通常含鉛、鎘，若上彩陶瓷時因顏料用量過大或烤燒時溫度、通風條件不夠，很容易引起鉛、鎘溶出量超標。因此我們盡量避免使用容器內部含色料的餐具，才能減少重金屬溶出污染食物。

2、不選用金屬邊餐具

金屬會反射微波、干擾微波爐的運作，造成微波爐內的微波分佈不均，影響加熱效果，甚至可能損壞微波爐的微波發生器，特別是鋁箔、金屬邊緣或金屬裝飾容器，在微波爐中會產生電弧，也就是我們看到的火花，可能會讓微波爐內部零件燒壞，嚴重甚至會引發火災。

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3、不選用塑膠類、三聚氰胺餐具

塑膠類食器及三聚氰胺（Melamine、又稱美耐皿）餐具，在我們的生活處處可見，使用時應避免盛裝高溫熱食、湯品或微波加熱，因為這類製品在高溫作用下可能釋放三聚氰胺、甲醛、雙酚A等毒性物質，具有一定的致癌風險。

4、不在食物上包裹保鮮膜

微波前建議將各種塑料拆除，如保鮮膜、塑膠等，以免誤食塑化劑。但便利商店的塑膠包裝通常都會採用無安全疑慮、可直接微波的材質作為微波食品的食器，因此可放心食用。

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除了正確選擇微波容器之外，還得注意特定食材、成分也不能進微波爐！

1、帶殼、膜、皮的食物

料理中若含有殼、膜或者皮，容易因水蒸氣無法散出而造成爆裂意外，例如帶殼蛋、全熟蛋、螃蟹、蝦子、雞蛋、香腸、栗子等帶殼膜食材，番茄、葡萄、整顆蘋果等帶皮食材，不能放進微波爐。

2、蘋果牛奶

蘋果內含豐富的維生素C，在微波加熱的過程中會分解產生酸性物質，當牛奶在高溫、酸性物質的作用下，會導致乳蛋白質變性使得蘋果牛奶變酸。這種酸化現象，會讓蘋果牛奶失去原本香甜的口感，並出現明顯的酸味。

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