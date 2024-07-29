巴黎奧運選手村超逼！10人用2浴室　美網球女將：一半人搬去酒店

2024巴黎奧運美國代表隊中20歲的網球女將歌芙（Coco Gauff），在開幕式後曝光她入住選手村房內的畫面，可見現場擠滿了人，走道都堆滿行李，還有人在一旁用頭髮。事後歌芙指出包括她的隊友，已經有一半的人因此搬去酒店住。



歌芙在她的TikTok影片中指出，她們一共有10個女生，卻全部擠在同個選手村宿舍，房內還只有2個洗手間可以用，並秀出房內人滿為患的畫面。底下有網友看到後留言，建議她們搬去外面住，對此，《紐約郵報》指出，歌芙表示網球隊的其他女選手都住進酒店了，只剩下她和另外4名女生留在選手村裡。

歌芙在她的TikTok影片中指出，她們一共有10個女生，卻全部擠在同個選手村宿舍，房內還只有2個洗手間可以用。（影片截圖）

歌芙在她的TikTok影片中指出，她們一共有10個女生，卻全部擠在同個選手村宿舍，房內還只有2個洗手間可以用。（影片截圖）

歌芙秀出房內人滿為患的畫面。（影片截圖）

歌芙秀出房內人滿為患的畫面。（影片截圖）

影片中可見，有選手在浴室化妝，走道上堆滿行李，還有選手疑似因為房間人太多，直接在走道弄頭髮，相當混亂。影片也在曝光後，短短一天內就累計超過53萬次觀看。對此，歌芙補充這間房原本是設計給8人住的，但卻被安排了10人，所以其中一半的人受不了已經跑去住酒店，現在包括她在內只剩5人。

【相關圖輯】巴黎奧運選手村「美食地圖」8賣點 薯條牛油果沒得吃反而好？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

事實上，歌芙不是唯一一個指出選手村狀況不佳的選手，據《路透社》報導，日本選手岡慎之助，在選手村的紙板床遭遇「漏水」問題，床架因此受損，導致他腰部不適，必須申請換床。還有瑞典女子排球代表隊隊長，也因為覺得選手村的床墊很硬，而自行去購買了床墊。

【相關圖輯】巴黎奧運特色場館率先看：薰衣草紫賽道 艾菲爾鐵塔前打沙灘排球（點圖放大瀏覽👇👇👇）

巴黎奧運特色場館率先看：薰衣草紫賽道 艾菲爾鐵塔前打沙灘排球（Facebook@Paris2024）

+ 10

延伸閱讀：

高虹安涉貪判7年！館長昔力挺改口「低級錯誤」：丟所有人臉

【本文獲「TVBS」授權轉載。】