巴黎奧運被狠批歷屆最差？網民缺點逐個數　法國人卻這樣看

2024年巴黎奧運在近期開打，然而從籌備到開幕典禮，陸續傳出各種出包情況，像是塞納河水質問題、介紹錯國家等，就連比賽中也鬧出「不尊重選手」的烏龍場景，就有台灣網友忍不住吐槽，「這次是現代奧運史上，最爛的一屆吧？」



巴黎奧運選手村不裝冷氣。（Reuters）

塞納河在大雨過後水質未如理想。（Reuters）

網友日前在PTT發文直言，巴黎奧運從籌備開始，就出現選手村不裝冷氣、塞納河水質問題，後來開幕典禮也是各種出包，包括露蛋蛋、表演橋段惹怒宗教保守派、介紹錯國家、掛反五環旗；不僅如此，在比賽中更出現不尊重國家、選手的狀況，像是放錯國歌、誤植國旗、打錯選手姓名等。

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這讓他不禁搖頭嘆：「種種狀況百出，應該可以預約現代奧運史上最爛的一屆了吧？」對此，大票鄉民洗版留言：

「確實最爛」

「浪漫你敢嘴」

「戰鎚巴黎」

「法國不意外呀XD」

「法國你敢臭？等等給你罷工，看你怎麼辦」

「法國機場超髒，去年還收垃圾大罷工」

「拿亞洲標準過去就太高了」

「真的見識到法國的浪漫」

「這是自由的一部分...請尊重」

「史上最假鬼假怪的奧運」。



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值得一提的是，雖然這回巴黎奧運引起不少爭議，但根據《法國國際廣播電台》報導，奧委會宣傳總監德坎普絲（Anne Descamps）宣布，大多數法國人認為開幕式非常成功。

大多數法國人認為開幕式非常成功。（Reuters）

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