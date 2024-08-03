巴黎奧運被狠批歷屆最差？網民缺點逐個數 法國人卻這樣看
撰文：ETtoday
出版：更新：
2024年巴黎奧運在近期開打，然而從籌備到開幕典禮，陸續傳出各種出包情況，像是塞納河水質問題、介紹錯國家等，就連比賽中也鬧出「不尊重選手」的烏龍場景，就有台灣網友忍不住吐槽，「這次是現代奧運史上，最爛的一屆吧？」
網友日前在PTT發文直言，巴黎奧運從籌備開始，就出現選手村不裝冷氣、塞納河水質問題，後來開幕典禮也是各種出包，包括露蛋蛋、表演橋段惹怒宗教保守派、介紹錯國家、掛反五環旗；不僅如此，在比賽中更出現不尊重國家、選手的狀況，像是放錯國歌、誤植國旗、打錯選手姓名等。
【相關圖輯】巴黎奧運｜開幕式前發起抗議 網民一原因威脅集體在塞納河大小便（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+7
這讓他不禁搖頭嘆：「種種狀況百出，應該可以預約現代奧運史上最爛的一屆了吧？」對此，大票鄉民洗版留言：
「確實最爛」
「浪漫你敢嘴」
「戰鎚巴黎」
「法國不意外呀XD」
「法國你敢臭？等等給你罷工，看你怎麼辦」
「法國機場超髒，去年還收垃圾大罷工」
「拿亞洲標準過去就太高了」
「真的見識到法國的浪漫」
「這是自由的一部分...請尊重」
「史上最假鬼假怪的奧運」。
【相關圖輯】巴黎奧運．游泳｜泳池充滿尿液？選手2個原因被逼「尿在池裡」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+7
值得一提的是，雖然這回巴黎奧運引起不少爭議，但根據《法國國際廣播電台》報導，奧委會宣傳總監德坎普絲（Anne Descamps）宣布，大多數法國人認為開幕式非常成功。
巴黎奧運成「雜體交友營」？最大同志交友App Grindr曾一度癱瘓巴黎奧運｜街頭增設全露天廁所 網民想像唔到點用：對準嗰個窿？巴黎奧運．游泳｜泳池充滿尿液？選手2個原因被逼「尿在池裡」巴黎奧運｜肉色泳褲一落水變半透明「好似全裸」荷蘭泳將一夜爆紅巴黎奧運｜馬匹拒跳被出拳捶打「馬術」巴奧後取消 由一運動取代
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】