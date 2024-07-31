巴黎奧運成「雜體交友營」？最大同志交友App Grindr曾一度癱瘓

2024巴黎奧運將全球各國的頂尖運動員齊聚一堂、爭奪最高榮耀，不過每每這個時候有關運動員的私生活也成為關注焦點，更有傳聞稱選手村在交友軟體的加持下宛若「性愛天堂」，而身為最大LGBT+交友軟體的「Grindr」也曾在2012年倫敦奧運期間因為大量運動員下載、導致App一度當機。



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《鏡報》報導，Grindr與Tinder相仿、是LGBT+族群在網路交友的熱門軟體，而據傳2012年倫敦奧運期間，當來自世界各地的選手抵達倫敦不久後Grindr的使用量就急速激增，導致App在倫敦東部的服務一度癱瘓。



當時還有倫敦當地使用者指出「幾乎在選手們落地的瞬間Grindr就癱瘓了，這種情況要麼是有大量選手下載軟體來與其他選手認識，要麼就是在尋找本地交友，而Grindr顯然無法負荷」，所幸最終經過24個小時的搶救，Grindr恢復運作並讓所有相關人員鬆了一口氣。

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事後，Grindr創辦人西姆卡伊（Joel Simkhai）也表示「我想親自向用戶道歉，我知道這很令人沮喪，連我自己都是」，並強調「我們的技術團隊日以繼夜地工作來解決問題並使Grindr恢復正常」。



Grindr自2009年推出以來一直是全球最受歡迎的交友軟體之一，截至目前為止用戶數已達1300萬，值得慶幸的是在2024巴黎奧運期間，Grindr似乎記取倫敦奧運的教訓，至今尚未出現任何癱瘓、當機的狀況，這使得選手們可以在選手村等地方輕鬆使用、尋找對象。

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