巴黎奧運｜一項目上屆復活巴奧卻消失　網民估原因：下一屆又有？

2024巴黎奧運賽事如火如荼展開，相關話題討論度高。有網友好奇，棒球運動明明很多人看，但為何在奧運會出現有一屆有、沒一屆的狀況，貼文曝光後，不少台灣網友直指「歐洲國家不流行不會辦」。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

一名台灣網友在PTT的八卦板以「奧運為啥棒球會有一屆沒一屆的？」為題發文表示，「奧林匹克運動會不是世界最頂級的運動大會嗎？為什麼棒球這項目會有一屆沒一屆的」。原PO也指出，上一屆日本有棒球，可是這屆巴黎奧運卻沒棒球，「下一屆美國又有棒球了」，因此原PO好奇討論奧運為什麼棒球會有一屆沒一屆的？

貼文曝光後，網友紛紛留言，主辦國有權力決定舉辦賽事項目：

「看主辦國想不想辦」

「主辦國組不出球隊很尷尬」

「美國、日本、南韓、墨西哥主辦才會」

「主辦國才不會辦一場不利自身的比賽」

「歐洲棒球就冷門運動，還是有在打啦，但規模不能比」



【相關圖輯】巴黎奧運｜霹靂舞是什麼？比賽標準超嚴 DJ即興播歌1分鐘定勝負（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 20

也有網友認為：

「棒球在歐洲不熱門」

「歐洲不愛」

「因為歐洲不打，荷蘭棒球還得靠海外屬地那些中南美球員」

「歐洲還是有打棒球的，但仍是很小眾」

「歐洲荷蘭、意大利很強」。



事實上，2012年的英國倫敦奧運、2016年的里約奧運都沒有把棒壘球項目納入比賽內，2020年東京奧運就有把棒壘球列入主辦國自選項目。下次要在奧運看棒球和壘球賽事，要等2028洛杉磯奧運才有機會。

【相關圖輯】巴黎奧運．游泳｜泳池充滿尿液？選手2個原因被逼「尿在池裡」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

而根據淡江大學資圖所數位典藏研究小組架設的「台灣棒球維基館」資料顯示，2005年07月08日，國際奧會當時開會後宣布棒球、壘球不會列入2012年第三十屆英國倫敦奧運會的比賽項目，而國際奧會取消棒壘球項目最主要的理由是，「真正發展棒球運動的國家太少」。

延伸閱讀：

空軍慶祝814勝利87週年 嘉義基地開放8月10日盛大登場

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】