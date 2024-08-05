超市小龍蝦勁防腐？此日期前食用竟是46年後！網民笑爆：留畀孫

消費者購買預先包裝的餸菜時，都會留意食用日期。然而，近日有網民發現1盒購自超級市場的即食小龍蝦，其食用日期竟是2070年，即46年後！只見小龍蝦的標籤「此日期或之前食用」後方印上「09-01-2070」，疑似誤印造成笑話。不少網民看完照片紛紛表示「爆笑」，並指「可以留畀個孫食」、「家傳之寶」。



有網民發現1盒購自超級市場的即食小龍蝦標籤有異，「此日期或之前食用」竟標示為2070年。（「超市關注組」FB圖片）

網民：佢係一隻長春不老藥

該名網民在Facebook超級市場關注群組發帖，表示日前「口痕」到超級市場購買了1盒已煮好的小龍蝦當宵夜，驚訝發現該盒小龍蝦的最佳食用日期竟是2070年。從照片可見，該盒小龍蝦的包裝外貼了數張標籤，價格由48元降價至15元，而標籤上的「此日期或之前食用」後方印上「09-01-2070」。根據下方列明「DD日/MM月/YY年」，該盒小龍蝦的過期日竟為2070年1月。

樓主發現後拍攝下來，並在帖文笑言「原來盒小龍蝦好把炮，可以擺到2070年1月9日先食都得，勁呀！」。

帖文引起網民熱議，亦有網民將之轉載至其他群組。不少網民看完照片都表示「爆笑」，亦有人猜測是超級市場一時印刷錯誤，「笑死人，乜咁擺得啊」、「印錯啫」。亦有網民笑言「可以留畀個孫食」、「家傳之寶」、「你瓜盒嘢都未瓜」、「試下擺到2070年」、「其實小龍蝦只係佢嘅外表，實際上佢係一隻長春不老藥」。

（Facebook）