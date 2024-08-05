巴黎奧運｜四眼飛人徐卓一網民憂飛甩眼鏡　唔戴隱形眼鏡原因曝光

巴黎奧運田徑項目110公尺跨欄，20歲中國「眼鏡飛人」徐卓一以13.40秒小組第一名的成績順利晉級準決賽，在40位跑手中排11名。而他賽場上的姿態引發網友討論，許多人好奇「戴著眼鏡跑不會掉嗎？」醫生也曝光他戴眼鏡的原因。



出生於2003年身高198厘米的徐卓一，曾在2023年杭州亞運會上獲得銅牌，當時的成績是13.50秒，今年5月29日他在中國全國田徑大獎賽男子110公尺跨欄，以13.22秒的個人最佳成績，成功獲得參加巴黎奧運會門票，也成為中國「00後」的運動員中，男子跨欄項目第一位達到奧運標準的選手。由於徐卓一習慣戴眼鏡參賽，外界多以「眼鏡飛人」、「四眼跑手」、「書生跑手」等稱呼他。

20歲中國「眼鏡飛人」徐卓一以13.40秒小組第一名的成績順利晉級準決賽。（Reuters）

20歲中國「眼鏡飛人」徐卓一以13.40秒小組第一名的成績順利晉級準決賽。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看巴黎奧運110公尺跨欄賽事照片👇👇

+ 3

奧運賽場上徐卓一戴著眼鏡文質彬彬的模樣，和他參與的跨欄項目產生極大對比，引起不少討論。有網友驚呼，「以為是去比奧林匹克數學的，沒想到是比奧運的」，另外，也有日本網友留言：

「中國選手竟然戴著眼鏡跑」

「不怕掉嗎」

「我很好奇田徑場上那個戴眼鏡的中國人」

「戴眼鏡跑太違和了」

「很怕他摔倒」

「有一個戴著眼鏡的苗條帥哥」。



至於為什麼徐卓一總是戴著眼鏡？難道隱形眼鏡不行嗎？中國中醫科學眼科醫院副院長謝立科表示，並非所有人都適合配戴隱形眼鏡，尤其是進行劇烈運動時，例如對抗性的拳擊、籃球、足球等運動。上述運動很容易導致隱形眼鏡脫落，甚至還會刺激到眼球，導致眼睛受到傷害。

【相關圖輯】巴黎奧運｜視障歌王蕭煌奇曾獲柔道第七名 盤點4個奧運冷知識（點圖放大瀏覽👇👇👇）

你該知道的4個奧運冷知識？（01製圖）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 13

醫生謝立科提到，在特定的狀況下，戴眼鏡跑步是可以的，反而不建議戴隱形眼鏡，因為汗水會對眼睛產生刺激，不自覺搓揉眼睛，可能導致角膜受損。

延伸閱讀：

啦啦隊女神上班路被拍！ 雄偉上圍「邊走邊晃」嚇到路邊阿伯

【本文獲「TVBS」授權轉載。】