巴黎奧運｜烏克蘭跳高金牌美女背景坎坷　國家深陷戰火仍堅持訓練

代表烏克蘭出戰奧運的跳高紀錄保持人，馬胡奇克，在這次跳高決賽中，以2公尺的成績拿下金牌，為烏克蘭爭光。年僅22歲的馬胡奇克，上屆東奧拿下銅牌，這次一舉奪金，還是在國家深陷戰火之下，努力拚到金牌，精神令人佩服，不僅為自己拿下首面奧運金牌，這也是烏克蘭在這次奧運的第二金。



雙手高舉烏克蘭國旗，露出甜美微笑，在全場見證下開心敲鐘，她是來自烏克蘭的跳高好手馬胡奇克，當地時間4日，在奧運跳高決賽中，以2公尺的好成績，拿下生涯第一面奧運金牌。

馬胡奇克，在這次跳高決賽中，以2公尺的成績拿下金牌，為烏克蘭爭光。（Reuters）

馬胡奇克，在這次跳高決賽中，以2公尺的成績拿下金牌，為烏克蘭爭光。（Reuters）

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見證國家隊摘金，在巴黎觀賽的烏克蘭人開心歡呼，因為這一切對馬胡奇克來說，真的不容易。

烏克蘭跳高金牌得主馬胡奇克：

（得獎對烏克蘭有何幫助？）是的我明白，首先我要說的是，這是為烏克蘭人民贏的，為那些捍衛國家的人而贏的。

國家深陷戰火之中為了訓練，馬胡奇克不得不遠離家園，從塞爾維亞輾轉到德國繼續訓練，2020出戰東奧取得銅牌，今年再戰一舉奪金，不只為國爭光，馬胡奇克181厘米55公斤的高挑身材，甜美長相也讓她一夕爆紅，IG粉絲數逼近30萬人。



而另一位爆紅的奧運選手，是他年僅21歲的法國撐竿跳選手Anthony Ammirati，不過爆紅原因，是他在預賽中挑戰5.7公尺高度時，重要部位不小心撞上橫桿，儘管挑戰失敗，卻因此受到矚目IG粉絲數幾天內翻了近10倍，恐怕連他也始料未及。

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張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Reuters）

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