巴黎奧運｜法國男大鵰撞甩桿被淘汰 史上因先天優勢未晉級還有他
撰文：中天新聞網
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巴黎奧運賽事進入後半，男子撐竿跳預賽3日登場，沒想到21歲的地主選手Anthony Ammirati挑戰5.70公尺的高度時，卻發生尷尬意外，只見他上身翻過橫桿後，竟因「大鵰太大包」撞到桿子錯失晉級機會，讓他瞬間爆紅。
號稱「撐竿跳天才」的Anthony Ammirati曾在2022年U20世界田徑錦標賽奪金，不料他第3跳時雖一口氣飛越橫桿，幾乎就要完成動作時，胯下大鵰竟直接擊落橫桿，最終以5.60公尺的成績排第12位，無緣晉級4強。
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不少現場觀眾都看傻眼，不敢相信這是Anthony Ammirati挑戰失敗的原因，但無獨有偶的，2016年里約奧運撐竿跳資格賽日本選手荻田大樹起跳時，也發生「下體」疑似在空中卡到橫桿的場面，當時他起跳後腳先微微碰到橫桿，落下時，GG又疑似卡到橫桿導致橫桿掉落，荻田大樹最後也遭淘汰。
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