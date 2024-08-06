巴黎奧運｜爆肌飛魚游出「亞洲第一」曬兄弟合照獲網民讚神仙基因
撰文：TVBS新聞網
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「台灣蝶王」王冠閎在巴黎奧運雖無緣挺進決賽，但仍游出亞洲第一的優異成績。近日一名網民翻出他6年前與親哥李冠成的合照，直呼「每次看到兄弟一起出現的照片，都覺得超香」，帥照也瞬間引發破萬人暴動朝聖。
這張兄弟合照是在2018年台中全中運時所攝，當時高男組游泳錦標獎由台北市建國中學獲得第一名。照片中的兩兄弟攜手合作，哥哥李冠成奪得5面金牌，弟弟王冠閎除了獲得6面金牌，更參與建中泳隊破大會7項紀錄的其中6項，成績相當亮眼。
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網民在Threads分享「台灣蝶王」小知識，提到王冠閎有個同父同母的哥哥李冠成，而王冠閎跟媽媽姓，兄弟倆從小一起練游泳，而哥哥在休息一陣子後，近一兩年又重新參加台灣的游泳比賽。原PO更笑說：
每次看到兄弟一起出現的照片都覺得超香。
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帥照狂吸1.6萬人按讚，許多網民紛紛留言表示：
「我遇過李冠成本人，只能說不敢相信自己的眼睛」
「都看過本人，冠成那是真的頂」
「這什麼神仙基因」
「眼睛吃冰淇淋」
「根本是明星」
「哥哥好香，眼睛很電人」。
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