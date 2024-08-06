巴黎奧運｜全紅嬋愛玩王者榮耀最擅長2角色　大嘆1天只能玩1小時

中國17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌。兩人再次展現宛如複製貼上般「水花消失術」。



全紅嬋先前在東京奧運的採訪也被挖出，她表示，自己平常愛玩王者榮耀，但因「防沈迷系統」的限制，每天最多只能玩1小時。

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全紅嬋先前受訪時表示，自己愛玩手機遊戲，最喜歡玩「吃雞」及《王者榮耀》：

可是它限制時間啊，我沒到年齡啊（未成年），只能玩一個小時，只能玩兩盤，不夠！玩吃雞我垃圾了一點點，王者還好還好，運氣不好的時候會0-5、0-6、0-10，搞得我心態崩了。

全紅嬋在另一場採訪中曾透露，《王者榮耀》自己目前一直停留在鉑金階級，主要打中路，最喜歡玩的角色是「安琪拉」、「小魯班」這一類型的輸出角色。

《王者榮耀》安琪拉（《王者榮耀》官網圖片）

《王者榮耀》小魯班（《王者榮耀》官網圖片）

據悉，《王者榮耀》是大陸科技公司「騰訊」所研發的多人線上競技遊戲，在大陸相當受歡迎，並有職業聯賽。



不過，由於部分人過度沈迷於該遊戲，造成許多社會問題，騰訊從2017年開始推出了「防沈迷系統」，依照目前規定，未成年人非節假日每天限玩1小時、節假日限玩2小時，未滿12歲的未成年人禁止在遊戲內消費。

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公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，今年滿17歲。不少粉絲就笑稱：

「全妹快可以實現打遊戲自由了」

「全妹贏了比賽以後，獎勵自己打一把王者榮耀吧」

「突然覺得自己跟奧運冠軍親近一點了」。



巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。全紅嬋與陳芋汐8月5日將出賽跳水女子單人10公尺台預賽。

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