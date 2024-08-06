巴黎奧運｜黃秋生FB撐女拳手林郁婷　一句疑隔空暗寸JK羅琳「蠢」

台灣拳后林郁婷巴黎奧運奮戰衰捲性別爭議，引發國際高度關注，但她不畏風雨，依舊挺進巴黎奧運女子拳擊4強，確定為台灣摘下一面獎牌。對於林郁婷的表現，金馬影帝黃秋生都忍不住發文表示佩服：「林郁婷真的很厲害，勇敢！」更比出大拇指。



黃秋生昨（5日）下午在臉書發文：「林郁婷真的很厲害，勇敢！」引來不少台灣網友感動留言，表示謝謝他發聲，黃秋生霸氣回應：

我不是發聲，我是敬佩。

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也有人在留言處提出對染色體檢測結果的質疑，他也耐心解釋「XY未必就是男人」，更有粉絲表示「心疼她的是，還有連在台灣的人也批評她是男人」，對次黃秋生也批：

什麼地方都有蠢人。

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林郁婷挺進4強，實力有目共睹，只是在比賽過程仍有插曲，她去年世錦賽時，被國際拳總以「性別生化指數異常」取消，如今到了奧運舊事重提，就連《哈利波特》系列作者JK羅琳（J. K. Rowling）也連日發文質疑。

《哈利波特》系列作者JK羅琳（J. K. Rowling）連日來發文質疑林郁婷性別。（Getty Images）

即便巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）2日發出聲明表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定所有醫療規定，與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準，且這些規則也適用資格賽期間，仍止不住聲浪，不過賽事認定林郁婷的參賽並無疑慮。

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