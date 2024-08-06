巴黎奧運｜韓國冷面女槍手金藝智中學照曝光　意外撞臉男團一成員

巴黎奧運28日舉行射擊女子10公尺空氣手槍項目，31歲南韓選手金藝智（音譯，김예지）奪下銀牌後，「冷臉開槍」的帥氣模樣在網上瘋傳，引發話題。



南韓網友隨後也挖出她高中時練習射擊的照片，她當時把頭髮剪短，留著短劉海的「蘑菇頭」，許多人驚呼她當時根本撞臉知名韓星泰民。

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綜合《中央日報》等外媒報導，金藝智在7月28日的女子個人10公尺空氣手槍項目中奪銀後，5月在亞塞拜然巴庫世界盃射擊賽25公尺手槍射擊項目的影片，也開始在網上瘋傳。她在影片中穿著黑衣、戴著射擊用眼鏡、反戴著一頂鴨舌帽，散發出冷酷氣質。影片遭大批網友轉發，驚呼：

「她好像殺手」

「看起來像動漫角色」。



就連Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）都嗨喊：

該找她演動作片。

金藝智高中時代的照片被挖出後，有網友認為她當時撞臉男團SHINee成員泰民。（X@5hineeingstars）

金藝智高中時代的照片被挖出後，有網友認為她當時撞臉男團SHINee成員泰民。（X@chwith109）

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但金藝智2日出場最擅長的女子25公尺射擊項目時，不慎犯下致命失誤，未依規定在3秒內開槍，獲得0分，無法晉級。面對這樣的結果，她受訪時表示「因為我莫名在網上引發話題，這樣的結果勢必讓大家更失望，非常抱歉」。她感謝各界的支持與關心，表示將來會更加努力，並期盼能有更多人愛上射擊這項競技。

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韓國媒體也挖出金藝智高中時代練習射擊的照片，引發討論。她當時留著短髮，臉上帶著一抹青澀，但眼神依然強而有力。許多韓國網友也驚呼：

「她看起來就像年輕時的泰民」

「這些照片彷彿是電視劇劇照」

「她真的兼具帥與美」

「她當時就像男團中年紀最小的忙內成員」。



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