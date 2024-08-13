鬼月盂蘭節｜祖母竟將「這玩具」放神枱　嚇壞女網友：這不用拜啦

一年一度的中元節即將到來，不少民眾和店家都會準備豐富的供品，來祭拜祖先或請無主的孤魂野鬼享用，祈求未來平安順遂。



對此，Dcard一位台灣女網友曬圖分享搞笑畫面，原來是家中阿嬤準備供品時，竟將「這樣東西」擺上神桌孝敬祖先，讓她嚇喊「阿嬤！阿嬤！這個不用拜啦！」，不少人在看完貼文後也直呼「阿嬤好可愛」。

一位台灣女網友曬圖分享搞笑畫面，原來是家中阿嬤準備供品時，竟將「樂天熊仔餅玩具」擺上神枱孝敬祖先。（Dcard）

一位台灣女網友曬圖分享搞笑畫面，原來是家中阿嬤準備供品時，竟將「樂天熊仔餅玩具」擺上神枱孝敬祖先。（Dcard）

也有其他網友分享另一款「樂天熊仔餅玩具」擺設。（Dcard）

原PO貼文中指出，上周末一早聽到阿嬤在她房間裡「乒乒乓乓」，起床後，就發現日前順手組的「樂天熊仔餅（台稱小熊餅乾）玩具供桌」，竟出現在神桌上與列祖列宗擺一塊兒，讓她惶恐大叫：

阿嬤，妳把這個拿去拜喔？這是七桃咪（即玩具的台語）欸。

貼文一出，隨即釣出網友留言回覆，表示自家阿嬤也有相同行為，喜歡將各式物品放上神桌，可能以為是拜廟求來的：

「哈哈！阿嬤該不會真的以為那是什麼廟求來（的）吧？」

「哈哈哈！笑哭耶！我阿嬤也是去拜廟後拿回的香火佛卡、吉祥物都拿去神桌擺」



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看到結局如此有趣，網友們也會心一笑，紛紛大讚阿嬤可愛：

「阿嬤好可愛」

「阿嬤太可愛了」

「也太好笑了，想要那個樂天熊仔餅供桌」

「佛祖表示：『？？？你誰』」

「笑死，以後想吃樂天熊仔餅去買都剛好特價」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】