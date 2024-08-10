夏天著拖鞋暗藏風險　醫生警告5種人要特別小心+著拖鞋的常見問題

夏季氣溫逐漸上升，不少人開始選擇穿著拖鞋出門。不過，台灣微創內視鏡重症醫生黃軒提醒，穿拖鞋對部分族群而言，存在一定的風險，平時穿拖鞋時也要注意3個常見的問題。



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5種人慎防「穿拖鞋」的二度傷害

1.體重過重者：腳部壓力較大，穿拖鞋易受傷，靈活度也受阻。

2.腳踝、關節受傷者：穿拖鞋可能加重這些部位的負擔。

3.糖尿病患或糖足患者：周邊神經感覺遲鈍，易受傷且不自知，可能導致感染。

4.內耳或腦部受傷者：平衡系統受損，穿拖鞋增加跌倒二次受傷的風險。

5.老年人：反應遲緩、平衡感不佳，穿拖鞋易絆倒受傷。

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穿拖鞋常見問題與風險

1.滑倒

拖鞋的抓地力較差，容易導致滑倒，特別是在人群聚集的地方或上下樓梯時。黃軒強調，午後雷陣雨過後的濕滑地面更會增加滑倒的可能性，進而導致自我和他人的受傷。

2.絆倒

拖鞋不提供足夠的腳踝支撐，在凹凸不平的街道或巷子裡，容易踩空或失去平衡，導致受傷。在人多擁擠的地方，拖鞋的後跟易被他人踩踏，增加絆倒的風險。

3.刮傷

人群聚集處，恐被其他人踩到腳；地面也有可能存在著尖銳物品，穿拖鞋時就容易被刮傷。

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最後，黃軒指出，在挑選拖鞋時，要注意包覆性和材質。選擇有足弓支撐的拖鞋，讓腳趾前方有足夠的空間；也不要找墊太高的拖鞋，以保持腳踝的穩定度。

記住，選擇合適的拖鞋，對身體健康真的很重要，尤其在夏天！

黃軒說，在人群聚集的地方、濕地或凹凸不平的街道，應選擇抓地力良好的鞋履，像是運動鞋或皮鞋。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏天穿拖鞋其實很危險！醫師警告「5種人」恐造成二度傷害】