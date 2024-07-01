冷氣機吹熱風怎麼辦？網民教這樣做一招解決：別跟自己過不去

全球受溫室效應的影響，普遍高溫炎熱，台灣近日更是酷熱難耐，家家戶戶開冷氣開得更兇。有一位網友家中使用的冷氣吹不涼，有時還會變熱風，讓他苦不堪言，於是貼文想請教使相同廠牌的其他人，是否有出現相同狀況。



原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文敘述自己是在2017年買了這台冷氣，想問一下有沒有人跟他一樣：

一陣子就會都吹不涼，然後有時還變熱風

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消委會冷氣機使用tips（hk01製圖）

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他說搬家時有送機洗，濾網也都有洗乾淨。冷氣使用5年，主機板就壞掉，他有去官方網站上查，線上寫主機板7年保固，當時請廠商維修，維修廠商還不願意認，只能去官網截圖下來吵，他們才願意給保固。但沒過多久，外風扇不動，換風扇又付7000元（台幣、下同），到這個月剛好滿7年。

原PO說這2天冷氣機又開始吹熱風了，他問友人，友人也說冷氣壽命不應該那麼短，他進一步想聽聽其他人的想法，如果又是主機板壞掉，值得再修了嗎？還是就此換新冷氣。

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網友看完貼文後留言探詢「冷媒或濾網問題嗎」，也有人覺得「主要是安裝問題」也有網友說「日立、大金、三菱都好，重點還是安裝，裝的好真的有差」，「日立、富士通都很耐用省電，但前題是安裝要正確。

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有人順便推薦家中使用的廠牌產品給原PO：

「我用了10年日立、禾聯沒壞過」

「我家大金用16年了，我現在開設定27度搭配電扇就很涼了，而且我也從沒有補過冷煤」

「有人說要洗冷氣，但我27年前買了一台西屋，用了20年沒修過也沒洗過，要換掉時還冷的不要不要的」

「7年也太扯，我家日立都用超過20年了」



有人附議該藉此換冷氣：

建議換冷氣，主要那幾個大家推薦的品牌不會錯，別跟自己過不去。

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