台灣啦啦隊女神林襄寫真極速賣完「加印現搶購潮」揭更多拍攝內幕

台灣啦啦隊女神林襄日前在日本和講談社推出首本寫真集「薫-Kaoru-」因銷售一空，進行再版，這本寫真書是和攝影師莉奈兼經紀人在2年前就拍下的作品，拍攝手法風格和內容與前兩本寫真書截然不同，林襄也刷新自己的寫真天花板紀錄。



林襄透露，在拍攝「微醺」主題時，因自己平時酒量不佳，拍攝時真的有一點醉了，「所以眼神特別不一樣」充分展現了她的多面魅力。林襄這本書想讓大家透過寫真，感覺像是能聞到她身上的香味，也紀錄了她最美好的時刻，不僅是粉絲們的收藏佳品，更是影像藝術愛好者不可錯過的視覺盛宴。

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為了回應粉絲們的熱情支持，林襄和出版方決定進行再版。此次再版消息一經公布，便在社交媒體上引起熱議，預計將再次掀起搶購熱潮。



林襄表示：「非常感謝粉絲們對我這次作品的喜愛和支持。希望大家能通過這些照片感受到我的用心。」寫真書再次成為話題焦點，台灣版本也將預計在官網預購8月15日到8月19日，林襄生日當天9月5日發行。

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