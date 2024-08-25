這種樹砍斷後切口會「流血」 網友笑言：都流血了，拍攝者不救？
撰文：聯合新聞網
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世界上無奇不有，不論植物或動物，很多都是鮮少聽過或看過的。
有台灣網友在Facebook PO出一張照片，看到樹幹竟然會「流血」讓他感到相當訝異，而照片一出，就有內行人認出這是「血桐」。
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從原PO在Facebook「路上觀察學院」分享的照片看到，地上有一堆看起來很像竹子的樹幹，不少枝被砍斷後，中心流出紅色的汁液，彷彿像是在流血，讓他看了嚇一跳，驚呼「竟然會流血？」
不少內行人一眼就認出是血桐，
「血桐樹」
「所以它叫『血桐』」
「泡酒很好的藥材」
「流血樹啊！血桐就是這樣（還有一種龍血樹也會）」
「我家旁有一棵越砍越大就放棄了，很好砍也不耐燒，遮陽效果倒是不錯」
「血桐？之前在處理一棵成精的，那血流成河真的壯觀」
「在台南看過，血桐長到4樓高，當門口植栽的」
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還有網友留言搞笑，
「血桐樹流血了，難道有什麼冤情？」
「看吧！植物也是生命，它也會痛」
「有異象，掘地三尺有冤情，快報官擊鼓申冤」
「伊藤潤二血玉樹」
「都流血了，拍攝者不救？」
「砍到樹精了」
「血桐樹被砍了流血中，快急救」
根據「荒野保護協會·新竹分會」的官網指出，血桐別名「流血樹」，是台灣原生種植物，在樹皮、枝條折斷處，髓心周圍和樹皮汁液起初為無色透明，接觸到空氣氧化後變成紅色，就好像流血一樣，這也就是「血桐」名稱的由來。
台灣蘭嶼達悟族將血桐稱為「女人柴」，這是因為飛魚季時，男性族人忙著捕魚，無暇劈柴，而血桐鬆軟耐燃，正適合女性劈柴升火、烹煮飛魚。
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