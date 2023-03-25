矛盾對決！攝氏千度鐵球可燒着「一碌竹」嗎？萬眾期待這實驗結果

竹子一向被認為是清涼的植物，從古代開始，就流傳竹子具有耐熱效果，難以燃燒等等特徵。近來日本的「大阪染織機械株式會社」，就特地做了一個實驗，證明竹子偏涼的特性。



即睇這場矛盾對決的結果及更多的矛盾對決！（按圖了解）

+ 27

根據日本媒體《まいどなニュース》報道，大阪染織機械株式會社最近在官方twitter上，分享了一段影片。畫面中，他們將一顆燒到1000度的鐵球，放在一截的竹子上。只見鐵球在高溫下，還帶着一點火焰，但竹子卻幾乎沒有受到任何影響，僅有切口部分焦黑，整體看起來並沒有燃燒，或因高溫融化等等狀況。

該業者表示，以前就聽過「竹子很難引燃」的說法，於是就有了拿竹子和1000度的鐵球做實驗的想法，結果證明了竹子果然非常耐熱。除了這次的竹子之外，他們的官方Twitter上，還有其他各種鐵球實驗的短片。

網友們看了也紛紛表示：

．「竹子太強了吧」

．「繁殖力高、強度也好，竹子真的萬能」

．「鐵球的樣子好像月亮」

．「所以用竹子造東西，也可說是古人的智慧了」

．「不過乾燥過的竹子好像就燒得起來」

．「難怪當初『竹取物語』的公主能穿過大氣層」



延伸閱讀：

球迷「到手棒球」被搶走氣發文轟沒品 網挺：搶妹子的球不能忍

他為家規「禁吃牛肉」20年 外公點牛肉麵吐一句話破功

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】