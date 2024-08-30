7歲女患肝硬化！父日食3餐黃瓜減15公斤割肝救女　網民：父愛如山

父愛如山！內地有女童不幸罹患肝硬化，醫生表明急需進行肝臟移植手術，雖然父親配對成功，卻因體重超標，同時驗出脂肪肝，不適宜進行移植手術。女童父親救女心切，堅持日食3餐黃瓜，完全不碰麵食以及肉類，另外每天堅持步行2公里，成功在3個月內，由當初的185斤（92.5公斤）體重減至155斤（77.5公斤），足足減掉30斤（15公斤），終能割肝救女。



不少網民對事件表示感動，「就是把命給閨女，我想這也是99%父親可以做到的」、「第一次是媽媽生的，第二次是爸爸生的」，同時為女童加由打氣，「希望女兒早日康復！ 」



內地有女童罹患肝硬化，父堅持日食3餐黃瓜減重15公斤割肝救女。（微博影片截圖）

7歲女罹患肝硬化

綜合內地媒體報道，河南鄭州一名7歲女童不幸罹患肝硬化，急需進行移植手術，其父為了捐肝救女，一日三餐皆吃黃瓜，成功暴減15公斤。當事人詹先生表示，當時接到醫院的病危通知書；而醫生亦向其表明，捐肝是最直接解決肝硬化問題的方法。

父3個月內減15公斤割肝救女

詹先生聞言馬上進行肝臟配對，雖然配對成功，但因其體重超標，同時驗出脂肪肝，不適宜進行移植手術，所以逼使他下定決心減肥。救女心切的詹父指，「為了閨女就是強忍着少吃飯、多運動，不能耽誤了她」，所以自己一日三餐只吃黃瓜，完全不碰麵食以及肉類，另外每天堅持步行2公里，最終成功在3個月內，由當初的185斤（92.5公斤）減至155斤（77.5公斤），足足減掉30斤（15公斤）。

女童母親樊女士指丈夫是廚師，她們在農村經營一家餐飲店，家裏共有2個女兒，這次生病的是大女兒。她透露，女兒是在今年春節前夕出現吐血狀況，大便也是全黑色，直至3月份，輾轉多個醫院檢查後確診肝硬化。自4月起，丈夫為了給女兒捐肝開始減肥，「原來每餐米飯就得吃一大碗，現在幾乎不怎麼吃米飯了」，最後經過多次檢查，詹父肝移植的肝源終於達標，原本的大肚子沒了，臉和腿也都瘦了下來。

+ 1

醫生：女童手術成功

8月26日，女童於鄭州大學第一附設醫院進行移植手術。詹父和女兒手術前，一同接受當地媒體訪問，女童看見父親為救自己而減肥，頗為感激，感謝對方之時，亦讓父親不禁心疼落淚。有負責手術的醫生表示，手術非常成功，目前女童正在深切治療部，如果一切順利，約3天即可轉到普通病房，並在醫院觀察2周便可出院；雖然往後她需要長期服用抗排斥藥物，但強調不會影響她正常生活。

至於有人擔心父親割肝後會影響身體，醫生解釋這次肝臟移植，手術只是需將父親肝臟割掉五分之一給女兒，而且肝臟細胞具有再生能力，留在體內的肝臟會逐漸變大，直到恢復原來的大小，故不會影響父親的正常生活。

網民感動：父愛如山

事件引來許多內地網民紛紛為女童加油打氣，「這麼小就肝硬化？太可憐了」、「希望女兒早日康復！ 」，同時對父親愛女之情很是動容，「做爸的看不得這種新聞」、「父愛如山」、「第一次是媽媽生的，第二次是爸爸生的」、「他倆的對話好暖心」、「就是把命給閨女，我想這也是99%父親可以做到的」、「能救就行，這是最大的安慰」。

（綜合）