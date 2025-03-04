跟爸爸吵架　台女網友自爆偷偷在自家餐廳幫客人餐點「加料報復」

如今正是物價上漲的時代，便當一年比一年貴，裏頭的配料卻一年比一年少。



有一名爸爸開餐廳的台灣女網友在Dcard分享「自己報復爸爸的方式」，她表示因為和爸爸吵架心情很差，決定加料（食材增量）泄憤，並祝福當天吃的「加料版」餐點的客人吃得開心。

一名女網友因為和爸爸吵架，於是在自家店裏的餐點加料泄憤，引起熱論。（Dcard截圖）

一名女網友因為和爸爸吵架，於是在自家店裏的餐點加料泄憤，引起熱論。（Dcard截圖）

原PO表示，當天中午和爸爸吵完架一直悶悶不樂。於是她突發奇想了「報復手法」，就是把經手餐點狠狠的加料，不論飯、菜、肉通通都「加爆」，不過她也強調，並不是每個客人都有這種待遇，態度不好的客人是得不到的。

最後原PO補充，雖然和爸爸的問題沒有解決，但還是希望自己幫客人「加料」的好心情能夠傳遞給客人，結尾寫下：

祝大家今天都吃飽！

貼文曝光後，原PO有趣的行徑讓留言區不少網友開玩笑回道：

「你心情不好的時候記得說，大家組團去你家餐館」

「下次要跟爸爸開戰前請先po文通知大家，我們感謝妳」

「所以我說餐廳地址呢」

「店名？地址？想來朝聖」

「敢不敢把店名po出來」



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