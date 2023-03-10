挑機地瓜球老闆娘？瘋傳「Deep V喱士蛋包飯」長髮妹　私服更豪邁

撰文：中天新聞網
出版：更新：

店家為創造客源，無不使出渾身解數的功力，奇招出盡就為了吸引顧客上門。

近日就有一段正妹製作蛋包飯畫面遭網路瘋傳，她手作蛋包飯的畫面，讓不少網友紛喊「要去朝聖」。

而該店員也遭網友起底，竟是一名法律系高材生。

點擊放大瀏覽更多這位「蛋包飯長髮妹」的照片：

+27
神秘美少女竟然係社長？台「最美老闆」潘家儀登日本雜誌掀話題台驚現最索水電工　着緊身衫露腰整電線辣照瘋傳　正面更加冇得輸台最美護士進軍娛圈　身穿白衣似著情趣制服？靠好身材發放正能量

根據泰媒《Sanook》報道，網路近期正瘋傳一段畫面，一名在市場販售蛋包飯的甜美正妹因身材姣好，穿著亮眼，胸前深V設計，吸引不少客人為了一睹店員美貌而來。

據了解，該名店員「Faiyy Inthaluck」來自寮國，畫面中是她在當地某處市場販售蛋包飯，而近日更被網友起底，她其實還是一名法律系高材生，讓聞香而來的網友大感驚訝。

身分遭起底後引起網友暴動，這位蛋包飯老闆娘也更為出名，不少網友留言「必須去這家吃飯」、「想去嘗鮮一下」、「帶我去寮國旅行」、「這個世界也太不公平了吧」。

【同場加映】「地瓜球老闆娘」紅到發紫　大方脫罩合照　老公竟當客人面施暴？（點圖了解更多）👇👇👇

+17

【同場加映】台灣「最索賣魚妹」變藝人　疫情爆發即重返醫護前線獲讚（點圖了解更多）👇👇👇

+33
法律系高材生拍AV虔誠教徒父母怒斬聯絡　最後主動破冰竟因為咁？「無名小站第一正妹」15年前憑比堅尼照爆紅　現況曝光個樣變成咁拍拖食薩莉亞好失禮？漫畫意外引發「女神自拍潮」　AV女優也撐場泰國仙氣警花貼性感泳衣照被網民批「破壞警察形象」　IG霸氣回覆超誇張「層層疊」車禍現場迷你裙美女意外成焦點　本尊現身報平安谷愛凌曬冬奧締造4大歷史紀錄　NBA杜蘭特也被滑雪女神圈粉秒按讚

延伸閱讀：

慟！黃安確定辭世　好友宋少卿悲痛證實：我能不能不哭

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

美女
熱話
中天新聞網