挑機地瓜球老闆娘？瘋傳「Deep V喱士蛋包飯」長髮妹　私服更豪邁

店家為創造客源，無不使出渾身解數的功力，奇招出盡就為了吸引顧客上門。



近日就有一段正妹製作蛋包飯畫面遭網路瘋傳，她手作蛋包飯的畫面，讓不少網友紛喊「要去朝聖」。

而該店員也遭網友起底，竟是一名法律系高材生。

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根據泰媒《Sanook》報道，網路近期正瘋傳一段畫面，一名在市場販售蛋包飯的甜美正妹因身材姣好，穿著亮眼，胸前深V設計，吸引不少客人為了一睹店員美貌而來。

據了解，該名店員「Faiyy Inthaluck」來自寮國，畫面中是她在當地某處市場販售蛋包飯，而近日更被網友起底，她其實還是一名法律系高材生，讓聞香而來的網友大感驚訝。

身分遭起底後引起網友暴動，這位蛋包飯老闆娘也更為出名，不少網友留言「必須去這家吃飯」、「想去嘗鮮一下」、「帶我去寮國旅行」、「這個世界也太不公平了吧」。

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