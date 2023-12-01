「手搖店之花」單憑一雙水汪汪大眼爆紅　當地人揭：藝人等級美貌

只要是「正妹」，無論男女任何人都愛看。



有一位男網友在Dcard轉貼美食網紅「陳尼力」臉書分享的正妹店員的美照，並強調這位女店員外型甜美亮眼，認真工作的樣子相當有魅力，建議：「可以舉辦粉絲見面會了！ 」

也釣出當地人留言「上次去買有看到，覺得好美」。

單憑一雙眼令無數網民傾心 點圖放大看看更多她的照片：

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原PO文中說，美食網紅「陳尼力」臉書專頁分享正妹店員的美照，美照中人是「高雄市鹽埕區一間手搖店的女店員，手中拿著兩杯飲料，準備遞過去給客人，認真工作的樣子全被拍下，儘管戴著口罩，仍遮掩不住美貌」。

照片曝光後，粉專「K Taiwan」也發文tag「高雄飲料店之花」，吸引1.8萬人按讚。

點圖放大看更多K Taiwan分享過的高雄手搖店美女：

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這則美照文章釣出當地人回應留言說，「上次去買有看到，覺得好美」、「之前去也覺得很仙」，有網友表示，「根本藝人等級，好美」、「我要去找漂亮店員」、「氣質美少女，工作服也好看」。

也有網友去朝聖，「我下午也去買飲料，終於看到她了」、「真的好美，突然間渴了」。

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有網友表示，「小姐姐脫口罩以後也超美，只是不太愛笑」、「氣質這東西真的是無價的，不是買一些很貴的衣著就有」、「雖然不難看，但我比較喜歡林依晨或桂綸鎂那種氣質的」。

也有人說，她長得很像《鏈鋸人》「真紀真」（瑪奇瑪）：「不論是髮型還是水汪汪的大眼，都和漫畫走出來的人物有幾分相似。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】