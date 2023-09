Jackson王嘉爾赴新加坡入鄉隨俗　狂講當地潮語「kiasu」係咩意思

馬來西亞/新加坡潮語「kiasu」這個詞語是源自閩南語/福建話,「kia」的意思是擔心或害怕,而「su」則是輸掉的意思,因此翻譯成中文的名字就是「怕輸」。「kiasu」這次詞語在馬來西亞和新加坡都很常見,尤其是在比喻「凡事都要爭第一的人」。



【相關圖輯】王嘉爾被外國粉絲熱情舉動嚇傻「愛撫兼掰開大腿」尷尬反應全直擊(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 13

日前王嘉爾飛到新加坡準備為《F1 2023新加坡站》擔任表演嘉賓,他在接受訪問時就和大家分享了他在新加坡遇到的一些趣事。他表示自己有一位新加坡朋友,在看到他敷面膜、做任何事情時都會說:「Woah very kiaaa-suuuu。」調侃他是個非常怕輸的人。這個新穎的詞彙就讓王嘉爾大感驚奇:「所以這就是新加坡特色?Wah Kiasu!Everything is kiasu。」他立馬就學起來了!

【圖輯】點圖放大看更多王嘉爾靚相👇👇👇

+ 18

不僅如此,自從學了「kiasu」這個詞後,王嘉爾在新加坡出席活動時也入鄉隨俗,拿著咪高峰不斷說:「Do you know one word called Kiasu? Let this party be a very Kiasu party let's go」看來王嘉爾是真的很喜歡新加坡人的這句潮語啊!所以他是打算把這句潮語帶去世界各地嗎?你自認是個「kiasu」的人嗎?

【相關圖輯】Jackson王嘉爾僅排第四!網民票選2023年中國最帥男星Top 10(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 24

【本文獲「Goody25」授權轉載。】