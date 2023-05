心理學分析爆紅潮語「emo」情感同情緒有分別？｜附劍橋辭典解釋

【潮語emo】現在經常看到網路上使用「emo」來表達自己不開心、低落等負面感受,總之用以表達深陷「情緒」。那情緒和情感在心理學上有何不同?



【圖輯】心理學分析爆紅潮語「emo」情感同情緒有分別?(點圖放大了解👇👇👇)

+ 5

英文辭意

劍橋辭典對於emo的解釋:

relating to the music, clothes, opinions, and behaviour of emos.



簡單而言,語源應是 emotion 情緒,我們常用的表情符號英文則是emoji。

【相關圖輯】00後最新16個潮語你識幾多 MM7變埋阿Jer歌名 0尊、張中點解?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 12

情緒和情感

根據《心理學使用說明書》:

人類是情感的動物。情感和情緒的發生,是為了促使人做出求生必備的行為。



情緒(emotion)

動物的原始情緒,由大腦邊緣系統主宰,例如:好生氣!好開心!通常與生理相關,較為強烈,會突然發生,也能迅速消退。

情感(feeling/affection)

由大腦皮質所主宰,例如:懷念過去、同情他人、悲傷憂鬱等。通常與社會相關,較情緒緩和深沉,複雜而長久的心情。

相互作用

情感與情緒都能在新的感受出現後消退。例如:生氣的人,肚子餓了,吃完東西,也剛好冷靜下來。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:陳穩,原文:社會觀察與心理|「我就emo了!」情感和情緒的異同?】