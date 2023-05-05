心理學分析爆紅潮語「emo」情感同情緒有分別？｜附劍橋辭典解釋

【潮語emo】現在經常看到網路上使用「emo」來表達自己不開心、低落等負面感受，總之用以表達深陷「情緒」。那情緒和情感在心理學上有何不同？



【圖輯】心理學分析爆紅潮語「emo」情感同情緒有分別？（點圖放大了解👇👇👇）

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英文辭意

劍橋辭典對於emo的解釋：

relating to the music, clothes, opinions, and behaviour of emos.



簡單而言，語源應是 emotion 情緒，我們常用的表情符號英文則是emoji。

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情緒和情感

根據《心理學使用說明書》：

人類是情感的動物。情感和情緒的發生，是為了促使人做出求生必備的行為。



情緒（emotion）

動物的原始情緒，由大腦邊緣系統主宰，例如：好生氣！好開心！通常與生理相關，較為強烈，會突然發生，也能迅速消退。

情感（feeling/affection）

由大腦皮質所主宰，例如：懷念過去、同情他人、悲傷憂鬱等。通常與社會相關，較情緒緩和深沉，複雜而長久的心情。

相互作用

情感與情緒都能在新的感受出現後消退。例如：生氣的人，肚子餓了，吃完東西，也剛好冷靜下來。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陳穩，原文：社會觀察與心理｜「我就emo了！」情感和情緒的異同？】