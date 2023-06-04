日本潮語「蛙化現象」女生評5大行為王子秒變青蛙　網民嚇到傻眼

「蛙化現象」一詞成為日本高中生流行語第一名，這個詞原本指的是當女生被喜歡的人告白，反而就突然不喜歡對方了。然而根據日本媒體調查，「蛙化現象」一詞近期有了新的解釋，擴大意指為「讓女生突然對喜歡的對象感到破滅的行為」，受訪女性們舉出許多生活中的小細節當例子，調查結果讓許多網友驚呼「太嚴格了吧」！



「蛙化現象」是什麼？

「蛙化現象」一開始由心理學家藤澤伸介提出，從童話《青蛙王子》衍生而來，指的是當女生得知喜歡的人也喜歡自己後，就變得不喜歡對方了，這樣的現象可能來自女性的自卑感，「他怎麼會喜歡這麼普通的我？」，而對對方感到幻滅，又或者女生只是享受著單戀的過程，喜歡保持距離的曖昧戀愛感，但並不想實際和對方談戀愛。

但根據日本媒體《TBS NEWS DIG》街訪調查， 「蛙化現象」一詞在年輕人間有了新的解釋，指的是「喜歡的男生讓人感到幻滅的行為」，即使女生原本對該男性抱持好感，也可能因某些生活小細節，戀愛感就突然冷卻，眼中的王子突然變成青蛙。

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男生讓女生突然幻滅的行為

接受訪問的女性們提出許多「蛙化現象」實際例子，一名女性舉例「走路時差點絆倒，然後就裝沒事繼續走」，受訪女性解釋，如果差點絆倒的話，可以喊出「哎呀」，用搞笑的方式有趣帶過，但對方裝沒事耍帥的樣子讓她突然感到冷感。

其他受訪者們還舉例：

「用餐廳給的熱擦手巾擦臉」

「搭地鐵時交通卡餘額不足被擋下」

「在百貨美食街端著食物，張望找不到女生」

「搭電車抓住拉環時差點跌倒」

「一起吃飯時男生的餐點先到，禮貌性和對方說『你可以先吃』對方就真的先吃了」



以上行為都可能讓女生突然對喜歡的對象幻滅。

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另外，也有一些關於手機訊息的「蛙化」行為，有女性指出，使用「紅色驚嘆號表情貼／emoji」會讓她覺得很像大叔，年紀大的男性用裝可愛的符號也會讓她覺得噁心。另外，有女性受訪者提出，一起約會時男生說要請客，女生要給他錢也不肯收，卻在回家之後才傳訊息說「下次換妳請」，讓她不開心地表示「想耍帥就耍帥到最後啊」。

製作組將以上調查結果整理後，訪問街上的年輕男性，有部分男性覺得傻眼，認為女生太過追求完美，不懂這些小事情哪裡有問題，但也有人表示，之後會注意自己有沒有類似行為，以免錯過喜歡的女生。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本高中生流行語「蛙化現象」是什麼？2種意思演變解析，8大地雷行為讓曖昧瞬間冷掉】